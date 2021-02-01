https://ria.ru/20210201/chetyrekhdnevka-1595431183.html

Медведев не исключил переход школьников на четырехдневку в будущем

Медведев не исключил переход школьников на четырехдневку в будущем

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что в перспективе школьники смогут перейти на четырехдневное обучение. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:06

2021-02-01T08:06

2021-02-01T12:53

социальный навигатор

сн_образование

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что в перспективе школьники смогут перейти на четырехдневное обучение.Говоря о том, не возникает ли сейчас перегрузок у школьников из-за пандемии, когда они после вынужденных каникул потом должны учиться в более интенсивном режиме, Медведев отметил, что этот вопрос относится к компетенции Рособрнадзора и министерства просвещения."Они должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем", - сказал он."Сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема, на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители", - считает зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/obrazovanie-1595431001.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), политика