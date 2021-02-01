Медведев не исключил переход школьников на четырехдневку в будущем
08:06 01.02.2021 (обновлено: 12:53 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что в перспективе школьники смогут перейти на четырехдневное обучение.
"Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов. Но так было в советские времена, а потом всё уложили в пять дней. Мы сейчас говорили о том, что рабочая неделя может быть четырехдневной. Мы не знаем, может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня", - сказал он в интервью российским журналистам.
Говоря о том, не возникает ли сейчас перегрузок у школьников из-за пандемии, когда они после вынужденных каникул потом должны учиться в более интенсивном режиме, Медведев отметил, что этот вопрос относится к компетенции Рособрнадзора и министерства просвещения.
"Они должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем", - сказал он.
"Сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема, на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители", - считает зампред Совбеза.