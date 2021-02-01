Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210201/cashback-1595505856.html
Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых
Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых
Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:09
2021-02-01T14:10
туризм
кешбэк
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9005dc84fd4cf9bff41474d2ed685114.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с оздоровлением и отдыхом детей, говорится в проекте постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий в 2021 году, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги; санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость путешествия не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг.Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20210201/keshbek-1595499853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e682ced59fdd44a6427ec682981dde39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кешбэк, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых

14:09 01.02.2021 (обновлено: 14:10 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с оздоровлением и отдыхом детей, говорится в проекте постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий в 2021 году, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги; санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.
Отдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 13:52Туризм
Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка
Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость путешествия не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг.
Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.
Как получить кешбэк за покупку туров по России - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 14:59Инфографика
Как получить кешбэк за покупку туров по России
 
ТуризмКешбэкРоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния