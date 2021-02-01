https://ria.ru/20210201/cashback-1595505856.html

Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых

Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых

Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:09

2021-02-01T14:09

2021-02-01T14:10

туризм

кешбэк

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с оздоровлением и отдыхом детей, говорится в проекте постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий в 2021 году, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги; санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость путешествия не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг.Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.

https://ria.ru/20210201/keshbek-1595499853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)