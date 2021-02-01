Ростуризм предложил распространить выплату кешбэка на детский отдых
14:09 01.02.2021 (обновлено: 14:10 01.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предлагает в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение туристической услуги, связанной с оздоровлением и отдыхом детей, говорится в проекте постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий в 2021 году, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги; санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.
Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость путешествия не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг.
Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.
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