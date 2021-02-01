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https://ria.ru/20210201/blinken-1595367140.html
"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел
"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел
Энтони Блинкен в свой первый рабочий день на посту госсекретаря США выступил перед сотрудниками дипломатического ведомства и зажег (по крайней мере, рассчитывал РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:00
2021-02-01T13:53
энтони блинкен
сша
авторы
мнение - авторы
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Энтони Блинкен в свой первый рабочий день на посту госсекретаря США выступил перед сотрудниками дипломатического ведомства и зажег (по крайней мере, рассчитывал зажечь) их сердца."Это новый день для Америки, новый день для мира", — сказал Блинкен. — Лидерство Америки необходимо по всему миру, и мы предоставим его, потому что решение мировых проблем гораздо более возможно, когда в этом участвуют Соединенные Штаты. Мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, чтобы ответить на вызовы нашего времени". В завершение он сказал, что гордится своим новым назначением, и заверил, что не подведет.Умильность выступления нового госсекретаря вызвала в памяти стихотворный пирожок:"Ну разве ж это мед, ребята,вот раньше, помню, мед так мед:слипались руки, рот и попане меньше чем на восемь дней".В американском варианте:"Пошлите мне отверженных, бездомных,Я поднимаю факел мой у золотых ворот!"Конечно, выспренное самохвальство вообще присуще американской политической риторике. В 2016 году Хиллари Клинтон во время встреч с избирателями столь упоенно восхваляла роль США в мире, что речь Блинкена могла бы показаться образцом сдержанности.Но Хиллари, будучи демократическим политиком, знала, что, домогаясь предвыборной благосклонности граждан, главное — не быть в этом деле гомеопатом. Пересолить всегда лучше, чем недосолить. Опять же в Вашингтоне ее издавна прозывали "улыбчивой барракудой". Репутация обязывает.Но главное — кандидат в президенты, а равно и президент, менее ограничен в слащавости. У него работа такая. Работа у госсекретаря несколько другая. Он должен не столько умилять сердца зарубежных партнеров, с которыми он призван работать, сколько эффективно (или как получится) добиваться целей, поставленных перед ним руководством.Дело даже не в том, что события последнего времени породили в самых разных партнерах сомнения в сверхъестественной благодетельности и образцовости США, ибо грязь была такая, что хотелось (да и сейчас хочется) калоши надеть. В конце концов, умение делать хорошую мину при плохой игре — неотъемлемая часть дипломатического искусства.Однако, "улыбка на устах и нож в спину", "мягко стелет, да жестко спать" — это еще не все, что требуется от искусного дипломата.В еще большей степени от него требуется реализм — в соответствии с принципом "дипломатия — искусство возможного". То есть умение разговаривать и уговаривать, находя потребные компромиссы. Ведь внешняя политика тем и отличается от внутренней, что внешняя принципиально многосубъектна. Недостаточно придумать политическую линию, необходимо еще учитывать волю иностранных партнеров.Тогда как нет уверенности, что заливистая пропаганда американской исключительности — это то, в чем иностранные партнеры больше всего нуждаются. Причем речь даже не идет о русских или китайских лидерах, которые могут на это разве что сказать: "Да, да, это очень интересно" (что в переводе на обиходный язык означает "Это же, батенька, полная чушь") — и это будет еще самым вежливым ответом. Но и французские, немецкие, итальянские, польские, бразильские, индийские лидеры — точно ли им интересно такое тетеревиное токование. В той мере, в какой они испытывают ответственность за свои страны, им интересны гораздо более практические предметы для разговора.Именно поэтому прежние госсекретари США — и демократический Джон Керри, и республиканский Майк Помпео, понимая, что их задача — исполнять волю начальства, а не заниматься неистовым самовосхвалением, не позволяли себе таких вербальных блинкиниад. Притом что не было никаких оснований сомневаться в их горячем американском патриотизме. В этом они — не по талантам, но по стилю — были, скорее, схожи с министрами иностранных дел СССР — России. Громыко, Примаков, Лавров сроду не были заливисты, ибо это противоречит самой должности.Но про Блинкена пишут, причем не противники, а горячие его хвалители, что это тип идеолога стоялого, который сейчас развернется во всю свою нерастраченную силу, сея разумное, доброе, вечное. Идеалам революционной перестройки это, может быть, и соответствует, целям разумной дипломатии — не слишком.
https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
https://ria.ru/20210126/kanada-1594529819.html
https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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353
60
энтони блинкен, сша, авторы, мнение - авторы

"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел

08:00 01.02.2021 (обновлено: 13:53 01.02.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПервое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Энтони Блинкен в свой первый рабочий день на посту госсекретаря США выступил перед сотрудниками дипломатического ведомства и зажег (по крайней мере, рассчитывал зажечь) их сердца.
"Это новый день для Америки, новый день для мира", — сказал Блинкен. — Лидерство Америки необходимо по всему миру, и мы предоставим его, потому что решение мировых проблем гораздо более возможно, когда в этом участвуют Соединенные Штаты. Мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, чтобы ответить на вызовы нашего времени". В завершение он сказал, что гордится своим новым назначением, и заверил, что не подведет.
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Умильность выступления нового госсекретаря вызвала в памяти стихотворный пирожок:
"Ну разве ж это мед, ребята,
вот раньше, помню, мед так мед:
слипались руки, рот и попа
не меньше чем на восемь дней".
В американском варианте:
"Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я поднимаю факел мой у золотых ворот!"
Конечно, выспренное самохвальство вообще присуще американской политической риторике. В 2016 году Хиллари Клинтон во время встреч с избирателями столь упоенно восхваляла роль США в мире, что речь Блинкена могла бы показаться образцом сдержанности.
Но Хиллари, будучи демократическим политиком, знала, что, домогаясь предвыборной благосклонности граждан, главное — не быть в этом деле гомеопатом. Пересолить всегда лучше, чем недосолить. Опять же в Вашингтоне ее издавна прозывали "улыбчивой барракудой". Репутация обязывает.
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Дело даже не в том, что события последнего времени породили в самых разных партнерах сомнения в сверхъестественной благодетельности и образцовости США, ибо грязь была такая, что хотелось (да и сейчас хочется) калоши надеть. В конце концов, умение делать хорошую мину при плохой игре — неотъемлемая часть дипломатического искусства.
Однако, "улыбка на устах и нож в спину", "мягко стелет, да жестко спать" — это еще не все, что требуется от искусного дипломата.
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В еще большей степени от него требуется реализм — в соответствии с принципом "дипломатия — искусство возможного". То есть умение разговаривать и уговаривать, находя потребные компромиссы. Ведь внешняя политика тем и отличается от внутренней, что внешняя принципиально многосубъектна. Недостаточно придумать политическую линию, необходимо еще учитывать волю иностранных партнеров.
Тогда как нет уверенности, что заливистая пропаганда американской исключительности — это то, в чем иностранные партнеры больше всего нуждаются. Причем речь даже не идет о русских или китайских лидерах, которые могут на это разве что сказать: "Да, да, это очень интересно" (что в переводе на обиходный язык означает "Это же, батенька, полная чушь") — и это будет еще самым вежливым ответом. Но и французские, немецкие, итальянские, польские, бразильские, индийские лидеры — точно ли им интересно такое тетеревиное токование. В той мере, в какой они испытывают ответственность за свои страны, им интересны гораздо более практические предметы для разговора.
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Но про Блинкена пишут, причем не противники, а горячие его хвалители, что это тип идеолога стоялого, который сейчас развернется во всю свою нерастраченную силу, сея разумное, доброе, вечное. Идеалам революционной перестройки это, может быть, и соответствует, целям разумной дипломатии — не слишком.
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