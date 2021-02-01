СМИ назвали "поле битвы" в возможной войне России и США
22:44 01.02.2021 (обновлено: 23:14 01.02.2021)
По мнению преподавателя Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковника Турмуда Хейера, именно эта страна может стать точкой столкновения двух государств в случае военного обострения.
"Норвегия все активнее участвует в соперничестве сверхдержав России и США. Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет", — считает Хейер.
Он отметил, что Норвегии в последние годы отдали роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере, так как она расположена ближе всех к "угрозе, которой Америка в кризисной ситуации опасается больше всего, — к ядерным силам России".
Хейер полагает, что Соединенные Штаты придерживаются задачи сдерживать Россию. Норвегии в сложившейся ситуации, по его мнению, предстоит уравновесить обе державы.
"Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией", — заявил профессор.
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Ранее интернет-порталы писали, что четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer будут размещены на военной базе Норвегии в феврале. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежским коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.
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