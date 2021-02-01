https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

СМИ назвали "поле битвы" в возможной войне России и США

СМИ назвали "поле битвы" в возможной войне России и США

Усиление американского присутствия в Норвегии будет иметь негативные последствия для самого Осло, пишет NRK. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:44

2021-02-01T22:44

2021-02-01T23:14

россия

сергей лавров

норвегия

сша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Усиление американского присутствия в Норвегии будет иметь негативные последствия для самого Осло, пишет NRK.По мнению преподавателя Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковника Турмуда Хейера, именно эта страна может стать точкой столкновения двух государств в случае военного обострения.Он отметил, что Норвегии в последние годы отдали роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере, так как она расположена ближе всех к "угрозе, которой Америка в кризисной ситуации опасается больше всего, — к ядерным силам России".Хейер полагает, что Соединенные Штаты придерживаются задачи сдерживать Россию. Норвегии в сложившейся ситуации, по его мнению, предстоит уравновесить обе державы. Ранее интернет-порталы писали, что четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer будут размещены на военной базе Норвегии в феврале. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежским коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами. Полную версию материала читайте на Inosmi >>

https://ria.ru/20210128/vtorzhenie-1594907776.html

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россия, сергей лавров, норвегия, сша