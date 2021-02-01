https://ria.ru/20210201/besporyadki-1595446864.html

Медведев прокомментировал беспорядки в США

Медведев прокомментировал беспорядки в США

Беспорядки в США - это трагедия, потому что в их результате погибли люди, но в известной степени это и расплата за то, что Америка традиционно поддерживала... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:06

2021-02-01T10:06

2021-02-01T12:27

большое интервью дмитрия медведева

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

дмитрий медведев

джо байден

вашингтон (город)

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МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Беспорядки в США - это трагедия, потому что в их результате погибли люди, но в известной степени это и расплата за то, что Америка традиционно поддерживала "цветные революции" в других странах, а когда это произошло с ней, попыталась взять ситуацию под жесткий контроль, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Мы такие действия осуждаем, об этом высказались все, включая президента, это не может быть никаким образом оправдано. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые "цветные революции", которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, когда подобные вещи стали происходить внутри США, "это, естественно, было квалифицировано как государственное преступление", были возбуждены сотни уголовных дел, арестовано огромное количество людей, поскольку американские власти "пытаются эту ситуацию взять под контроль, весьма жёсткий"."Так что в известной степени это то, что американцам вернулось в виде вот такого рода выступлений. Здесь, конечно, не может быть никакого повода для злорадства. Это просто означает, что и вне рубежей, за пределами своей страны нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти, и те, кто пришёл к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается", - убежден Медведев.По его словам, то, что произошло в Капитолии, "это, по сути, даже не драма – трагедия, потому что погибли люди"."Это, вне всякого сомнения, портит светлый лик американской демократии, это, я думаю, всем понятно", - добавил он.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pelosi-1595174899.html

https://ria.ru/20210129/viking-1595098538.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, капитолий, дональд трамп, дмитрий медведев, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире