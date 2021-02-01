https://ria.ru/20210201/bespokoystvo-1595503049.html

Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма

Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма

Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:55

2021-02-01T13:55

2021-02-01T13:55

россия

владимир зорин

общественная палата рф

безопасность

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы получили "отложенный статус", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин."Вся проведенная на данный момент работа по реализации стратегии госнацполитики позитивно сказывается на межнациональном климате, профилактике экстремизма, терроризма, это подтверждается не только нашими отечественными экспертами", - рассказал Зорин на онлайн-конференции о межконфессиональных отношениях в России, которая проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эти вопросы, по словам общественника, ушли в конец второй десятки рейтинга проблем, беспокоящих граждан страны.

https://ria.ru/20210201/religiya-1595109806.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зорин, общественная палата рф, безопасность, общество