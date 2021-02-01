https://ria.ru/20210201/bespokoystvo-1595503049.html
Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма
Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма
Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:55
2021-02-01T13:55
2021-02-01T13:55
россия
владимир зорин
общественная палата рф
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_316260fb646894c9d94a5d8446c56eb0.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы получили "отложенный статус", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин."Вся проведенная на данный момент работа по реализации стратегии госнацполитики позитивно сказывается на межнациональном климате, профилактике экстремизма, терроризма, это подтверждается не только нашими отечественными экспертами", - рассказал Зорин на онлайн-конференции о межконфессиональных отношениях в России, которая проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эти вопросы, по словам общественника, ушли в конец второй десятки рейтинга проблем, беспокоящих граждан страны.
https://ria.ru/20210201/religiya-1595109806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f6fdc799e0d3e67d0932d0c225731595.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зорин, общественная палата рф, безопасность, общество