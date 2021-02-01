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Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма
Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма
Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:55
2021-02-01T13:55
россия
владимир зорин
общественная палата рф
безопасность
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы получили "отложенный статус", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин."Вся проведенная на данный момент работа по реализации стратегии госнацполитики позитивно сказывается на межнациональном климате, профилактике экстремизма, терроризма, это подтверждается не только нашими отечественными экспертами", - рассказал Зорин на онлайн-конференции о межконфессиональных отношениях в России, которая проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эти вопросы, по словам общественника, ушли в конец второй десятки рейтинга проблем, беспокоящих граждан страны.
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россия, владимир зорин, общественная палата рф, безопасность, общество

Член ОП сообщил, что россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма

13:55 01.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, однако многие вопросы получили "отложенный статус", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин.
"Вся проведенная на данный момент работа по реализации стратегии госнацполитики позитивно сказывается на межнациональном климате, профилактике экстремизма, терроризма, это подтверждается не только нашими отечественными экспертами", - рассказал Зорин на онлайн-конференции о межконфессиональных отношениях в России, которая проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Эти вопросы, по словам общественника, ушли в конец второй десятки рейтинга проблем, беспокоящих граждан страны.
"Вместе с тем это нас не успокаивает. Многие проблемы получили отложенный статус, появляются новые риски и внешние вызовы национальной безопасности", - отметил Зорин.
 
РоссияВладимир ЗоринОбщественная палата РФБезопасностьОбщество
 
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