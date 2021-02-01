https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html
У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков
У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков
Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:46
2021-02-01T11:46
2021-02-01T14:15
хорошие новости
охотское море
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.
https://ria.ru/20210108/sostoyanie-1592321208.html
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охотское море, происшествия