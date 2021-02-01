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У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков
У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков
Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:46
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хорошие новости
охотское море
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.
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охотское море, происшествия

У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков

11:46 01.02.2021 (обновлено: 14:15 01.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиСотрудники МЧС в районе села Стародубское Долинского района
Сотрудники МЧС в районе села Стародубское Долинского района - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.
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"Часть из них переправились самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около ста человек. В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники — автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки", — говорится в сообщении.

 
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