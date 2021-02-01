https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html

Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме

Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме

США с партнерами намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме и привлечение к ответственности тех, кто стоит за её подрывом, могут пересмотреть... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:05

2021-02-01T21:05

2021-02-01T21:05

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

джо байден

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США с партнерами намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме и привлечение к ответственности тех, кто стоит за её подрывом, могут пересмотреть санкционный режим в случае отхода от демократии, заявил в понедельник президент США Джо Байден.Он назвал "захват военными власти", арест высокопоставленных руководителей и объявление чрезвычайной ситуации "прямой атакой на переход страны к демократии и порядку закона"."Мы будем работать с нашими партнерами в регионе и мире над оказанием поддержки восстановлению демократии и законного порядка, а также привлечением к ответственности тех, кто причастен к подрыву демократического перехода в Бирме".Байден напомнил, что снятие санкций с Мьянмы было обусловлено переходом этой страны к демократии. "Сворачивание прогресса сделает необходимым незамедлительный пересмотр наших санкционных полномочий и правил, за которым последует соответствующее действие", - заявил президент США.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595532372.html

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мьянма

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, джо байден, мьянма, сша, в мире