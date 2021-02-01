https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html
Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме
Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме
США с партнерами намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме и привлечение к ответственности тех, кто стоит за её подрывом, могут пересмотреть... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:05
2021-02-01T21:05
2021-02-01T21:05
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
джо байден
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США с партнерами намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме и привлечение к ответственности тех, кто стоит за её подрывом, могут пересмотреть санкционный режим в случае отхода от демократии, заявил в понедельник президент США Джо Байден.Он назвал "захват военными власти", арест высокопоставленных руководителей и объявление чрезвычайной ситуации "прямой атакой на переход страны к демократии и порядку закона"."Мы будем работать с нашими партнерами в регионе и мире над оказанием поддержки восстановлению демократии и законного порядка, а также привлечением к ответственности тех, кто причастен к подрыву демократического перехода в Бирме".Байден напомнил, что снятие санкций с Мьянмы было обусловлено переходом этой страны к демократии. "Сворачивание прогресса сделает необходимым незамедлительный пересмотр наших санкционных полномочий и правил, за которым последует соответствующее действие", - заявил президент США.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, джо байден, мьянма, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США
с партнерами намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме
и привлечение к ответственности тех, кто стоит за её подрывом, могут пересмотреть санкционный режим в случае отхода от демократии, заявил в понедельник президент США Джо Байден
.
Он назвал "захват военными власти", арест высокопоставленных руководителей и объявление чрезвычайной ситуации "прямой атакой на переход страны к демократии и порядку закона".
"В демократии сила никогда не должна пытаться поменять волю народа или попытаться стереть исход заслуживающих доверия выборов", - заявил Байден. Американский лидер призвал "международное сообщество вместе оказать давление на военных Бирмы (старое название Мьянмы), чтобы они немедленно отдали захваченную власть, освободили захваченных активистов и представителей правительства и не допустили насилия против гражданского населения".
"Мы будем работать с нашими партнерами в регионе и мире над оказанием поддержки восстановлению демократии и законного порядка, а также привлечением к ответственности тех, кто причастен к подрыву демократического перехода в Бирме".
Байден напомнил, что снятие санкций с Мьянмы было обусловлено переходом этой страны к демократии. "Сворачивание прогресса сделает необходимым незамедлительный пересмотр наших санкционных полномочий и правил, за которым последует соответствующее действие", - заявил президент США.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД)
в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи
. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.