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Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19
Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19
Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:14
2021-02-01T14:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Кроме того, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19

14:14 01.02.2021 (обновлено: 14:19 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков", - сказал он на совещании с банкирами.

Путин напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Кроме того, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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