Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19
14:14 01.02.2021 (обновлено: 14:19 01.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков", - сказал он на совещании с банкирами.
Путин напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Кроме того, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.