https://ria.ru/20210201/banki-1595506587.html

Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19

Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий COVID-19

Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:14

2021-02-01T14:14

2021-02-01T14:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий коронавируса в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Кроме того, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика