https://ria.ru/20210201/bank-1595516478.html

Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем

Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем

Активное создание банками экосистем создаёт не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:46

2021-02-01T14:46

2021-02-01T14:56

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Активное создание банками экосистем создаёт не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков, заявил в ходе совещания о ситуации в банковском секторе президент России Владимир Путин.Президент отметил, что за последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике."Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платеж или другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально удобно. Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентом. Охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые, перспективные направления", - уточнил он."Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора, однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и центрального банка: нужно держать эти вопросы на постоянном контроле", - сказал он.

https://ria.ru/20210201/banki-1595506587.html

https://ria.ru/20210126/oshibki-1594563890.html

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россия, владимир путин, экономика