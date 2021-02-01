https://ria.ru/20210201/bangkok-1595517930.html
В Бангкоке прошел митинг против переворота в Мьянме
В Бангкоке прошел митинг против переворота в Мьянме
Столкновение между полицией и группой демонстрантов, протестующих против военного переворота в Мьянме, произошло в понедельник в столице Таиланда Бангкоке,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:56
2021-02-01T14:56
2021-02-01T15:02
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
бангкок
мьянма
таиланд
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Столкновение между полицией и группой демонстрантов, протестующих против военного переворота в Мьянме, произошло в понедельник в столице Таиланда Бангкоке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.Как сообщается, протест проходил возле посольства Мьянмы в Бангкоке. Там собрались около 200 человек, среди них были как граждане Мьянмы, так и Таиланда. По меньшей мере два человека были ранены.По данным оппозиционного объединения юристов iLaw, сотрудники полиции задержали не менее двух человек.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.
https://ria.ru/20210201/myanma-1595483277.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595478510.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, бангкок, мьянма, таиланд, в мире
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Столкновение между полицией и группой демонстрантов, протестующих против военного переворота в Мьянме, произошло в понедельник в столице Таиланда Бангкоке, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на очевидцев.
Как сообщается, протест проходил возле посольства Мьянмы в Бангкоке. Там собрались около 200 человек, среди них были как граждане Мьянмы, так и Таиланда. По меньшей мере два человека были ранены.
По данным оппозиционного объединения юристов iLaw, сотрудники полиции задержали не менее двух человек.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.
Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.