https://ria.ru/20210201/avto-1595426406.html

В России с 1 февраля меняются правила тюнинга автомобилей

В России с 1 февраля меняются правила тюнинга автомобилей

РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T06:02

2021-02-01T06:02

2021-02-01T06:02

россия

таможенный союз

авто

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским водителям в связи с ужесточением правил тюнинга транспортных средств отныне запрещено делать модификации для автомобиля при отсутствии в специальном реестре заключения испытательного центра и протокола проверки.Подчеркивается, что соответствующее изменение вступило в силу в понедельник. Правительство закрепило эти нововведения постановлением "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".Также ГИБДД не станет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины уже после тюнинга транспортного средства в том случае, если в реестре будут отсутствовать требуемый протокол проверки.Новый штрафВ начала января вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в полторы тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — в пять тысяч.При этом те, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.

https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595325848.html

https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таможенный союз, авто, гибдд мвд рф, общество