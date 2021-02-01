https://ria.ru/20210201/avto-1595426406.html
В России с 1 февраля меняются правила тюнинга автомобилей
В России с 1 февраля меняются правила тюнинга автомобилей
РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T06:02
2021-02-01T06:02
2021-02-01T06:02
россия
таможенный союз
авто
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским водителям в связи с ужесточением правил тюнинга транспортных средств отныне запрещено делать модификации для автомобиля при отсутствии в специальном реестре заключения испытательного центра и протокола проверки.Подчеркивается, что соответствующее изменение вступило в силу в понедельник. Правительство закрепило эти нововведения постановлением "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".Также ГИБДД не станет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины уже после тюнинга транспортного средства в том случае, если в реестре будут отсутствовать требуемый протокол проверки.Новый штрафВ начала января вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в полторы тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — в пять тысяч.При этом те, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.
https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595325848.html
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РИА Новости
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россия, таможенный союз, авто, гибдд мвд рф, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Российским водителям в связи с ужесточением правил тюнинга транспортных средств отныне запрещено делать модификации для автомобиля
при отсутствии в специальном реестре заключения испытательного центра и протокола проверки.
Подчеркивается, что соответствующее изменение вступило в силу в понедельник.
Правительство закрепило эти нововведения постановлением "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза
("О безопасности колесных транспортных средств")".
"Заключение отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", — говорится в документе в качестве аргументации для отказа в выдаче разрешения.
Также ГИБДД
не станет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины уже после тюнинга транспортного средства в том случае, если в реестре будут отсутствовать требуемый протокол проверки.
Новый штраф
В начала января вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.
За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в полторы тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — в пять тысяч.
При этом те, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.