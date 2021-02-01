https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html

Названы три случая, когда можно оспорить штраф за превышение скорости

Названы три случая, когда можно оспорить штраф за превышение скорости

Портал "Автовзгляд" назвал три случая, когда водитель может оспорить штраф за превышение скорости. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:16

2021-02-01T01:16

2021-02-01T01:16

россия

авто

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал три случая, когда водитель может оспорить штраф за превышение скорости.При получении нескольких штрафов автор материала рекомендует проверить время совершения нарушения. Может оказаться, что несколько разных штрафов — это одно превышение скорости, снятое с различных ракурсов разными камерами с соседних столбов. В таком случае, как объясняет издание, автолюбитель может обжаловать правонарушение.Истекший срок свидетельства о метрологической поверке комплекса фотофиксации также позволяет водителю абсолютно правомерно обжаловать штраф, отмечает издание. В качестве примера, в материале называется ситуация, когда на дороге установлены новые знаки скоростного режима, а камера "наказывает" за нарушения тех, что были установлены ранее.В материале утверждается, что в России были случаи, когда водители смогли снять с себя ответственность, сославшись на отсутствие на дороге знака 8.23 "Фотовидеофиксация", который должен устанавливаться перед стационарными камерами. Тем не менее, отмечается, что знак не должен стоять перед каждой камерой — он ставится перед въездом на определенный участок дороги.

https://ria.ru/20210124/maslo-1594334826.html

https://ria.ru/20210125/shtraf-1594410627.html

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россия, авто, общество