https://ria.ru/20210201/avstriya-1595580204.html
В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19
В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19
В Австрии с 8 февраля начнется смягчение жестких мер из-за коронавируса, на определенных условиях откроются магазины, музеи, школы, заявил в понедельник канцлер РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:19
2021-02-01T20:19
2021-02-01T21:47
себастьян курц
вена
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
в мире
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. В Австрии с 8 февраля начнется смягчение жестких мер из-за коронавируса, на определенных условиях откроются магазины, музеи, школы, заявил в понедельник канцлер Себастьян Курц.Третий жесткий локдаун из-за коронавируса действует в Австрии с 26 декабря. В период жестких ограничений в стране почти ничего не работает, кроме самого необходимого - продуктовых и аптек, также открыты банки и почта. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома.Курц заявил, что локдаун дал эффект: удалось снизить 7-дневную заболеваемость со 150 до 100, однако Австрия еще далека от "идеальной" 7-дневной заболеваемости в 50, что означало бы 700 новых заражений в день. Канцлер подчеркнул, что опасность также представляют британская и южноафриканская мутации, и в такой ситуации возможными представляются только осторожные шаги в сопровождении мер безопасности.Он добавил, что с 8 февраля также разрешено открыться сфере обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом, то есть парикмахерским и аналогичным сервисам. Однако для посещения необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем 48 часов.По его словам, школы смогут открыться после каникул, с которых в Вене и Нижней Австрии ученики выходят 8 февраля, в других федеральных землях - 15 февраля. Начальная школа полностью возвращается к очным занятия, старшие классы будут учиться по сменам. Перед началом занятий учеников будут тестировать в школах, и результат теста будет действительным 48 часов.По словам Курца, еще одно смягчение касается частной жизни - с 8 февраля разрешено встречаться двум семьям, но не более восьми участникам одновременно. Ограничения на выход из дома будут действовать только в ночное время - с 20.00 до 6.00, уточнил канцлер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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себастьян курц, вена, коронавирус covid-19, австрия, в мире
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости.
В Австрии
с 8 февраля начнется смягчение жестких мер из-за коронавируса, на определенных условиях откроются магазины, музеи, школы, заявил в понедельник канцлер Себастьян Курц
.
Третий жесткий локдаун из-за коронавируса действует в Австрии с 26 декабря. В период жестких ограничений в стране почти ничего не работает, кроме самого необходимого - продуктовых и аптек, также открыты банки и почта. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома.
Курц заявил, что локдаун дал эффект: удалось снизить 7-дневную заболеваемость со 150 до 100, однако Австрия еще далека от "идеальной" 7-дневной заболеваемости в 50, что означало бы 700 новых заражений в день. Канцлер подчеркнул, что опасность также представляют британская и южноафриканская мутации, и в такой ситуации возможными представляются только осторожные шаги в сопровождении мер безопасности.
"Восьмого февраля также смогут открыться торговля, музеи, зоопарки. Что касается торговли, как и остальных сфер, открытие возможно в сопровождении мер безопасности - ношение маски типа FFP2 будет обязательным, также ограничение по квадратным метрам будет увеличено - один посетитель не на 10, а 20 квадратных метров", - сказал Курц на пресс-конференции.
Он добавил, что с 8 февраля также разрешено открыться сфере обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом, то есть парикмахерским и аналогичным сервисам. Однако для посещения необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем 48 часов.
По его словам, школы смогут открыться после каникул, с которых в Вене
и Нижней Австрии ученики выходят 8 февраля, в других федеральных землях - 15 февраля. Начальная школа полностью возвращается к очным занятия, старшие классы будут учиться по сменам. Перед началом занятий учеников будут тестировать в школах, и результат теста будет действительным 48 часов.
По словам Курца, еще одно смягчение касается частной жизни - с 8 февраля разрешено встречаться двум семьям, но не более восьми участникам одновременно. Ограничения на выход из дома будут действовать только в ночное время - с 20.00 до 6.00, уточнил канцлер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.