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Самарские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
Самарские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, сообщили... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:41
2021-02-01T13:47
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
chevrolet niva
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
сызранский район
происшествия
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона ранее сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу. В понедельник стало известно, что состояние ребенка улучшилось, его перевели из реанимации в палату.Она добавила, что в круглосуточном режиме осуществляется дистанционное динамическое наблюдение за состоянием пациентов специалистами отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Кроме того, в Сызрани продолжит работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы в составе реаниматолога, травматолога, хирургов.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
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россия
самарская область
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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, сызранский район, происшествия

Самарские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

13:41 01.02.2021 (обновлено: 13:47 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона ранее сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу. В понедельник стало известно, что состояние ребенка улучшилось, его перевели из реанимации в палату.
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"Состояние двух пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в медучреждениях Сызрани, Самары и Тольятти", - сказала представитель пресс-службы.
Она добавила, что в круглосуточном режиме осуществляется дистанционное динамическое наблюдение за состоянием пациентов специалистами отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Кроме того, в Сызрани продолжит работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы в составе реаниматолога, травматолога, хирургов.
Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
 
ДТП с микроавтобусом под СамаройРоссияChevrolet NivaСледственный комитет России (СК РФ)Самарская областьСызранский районПроисшествия
 
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