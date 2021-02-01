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В Ульяновской и Самарской областях похоронили погибших в ДТП с грузовиком
В Ульяновской и Самарской областях похоронили погибших в ДТП с грузовиком
Двенадцать погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в администрации Красносельского... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:08
2021-02-01T12:08
2021-02-01T12:08
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
chevrolet niva
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
самарская область
происшествия
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Двенадцать погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в администрации Красносельского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской области.Как сообщалось ранее, вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей.Она уточнила, что похороны еще восьми погибших прошли в воскресенье, 31 января.В Ульяновской и Самарской областях 31 января был объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия