Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/avariya-1595474615.html
В Ульяновской и Самарской областях похоронили погибших в ДТП с грузовиком
В Ульяновской и Самарской областях похоронили погибших в ДТП с грузовиком
Двенадцать погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в администрации Красносельского... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:08
2021-02-01T12:08
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
chevrolet niva
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295603_0:96:1800:1109_1920x0_80_0_0_951c2da8947a0da22b095dd5e7639ac9.jpg
САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Двенадцать погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в администрации Красносельского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской области.Как сообщалось ранее, вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей.Она уточнила, что похороны еще восьми погибших прошли в воскресенье, 31 января.В Ульяновской и Самарской областях 31 января был объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20210131/avariya-1595400635.html
россия
ульяновская область
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295603_187:0:1787:1200_1920x0_80_0_0_0196c71aee89ac69ba767bd0345a6373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия

В Ульяновской и Самарской областях похоронили погибших в ДТП с грузовиком

12:08 01.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба Губернатора Самарской областиЦвета на месте аварии на трассе М5 под Сызранью
Цвета на месте аварии на трассе М5 под Сызранью - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Двенадцать погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в администрации Красносельского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской области.
Как сообщалось ранее, вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 19:04
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком
"Сегодня в Красносельском сельском поселении прошли похороны троих погибших в ДТП. Также сегодня в Сызрани Самарской области похоронили еще одного погибшего", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что похороны еще восьми погибших прошли в воскресенье, 31 января.
В Ульяновской и Самарской областях 31 января был объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.
После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
 
ДТП с микроавтобусом под СамаройРоссияChevrolet NivaСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьСамарская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния