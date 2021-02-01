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Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку
Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку
Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:15
2021-02-01T13:15
господдержка
россия
инвестиции
арктика
михаил мишустин
правительство рф
бизнес
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он отметил, что правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будут оказывать государственную поддержку."В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес может рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях", - заявил Мишустин.Так, будет предоставлена помощь на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил глава кабмина."Кроме того, государственную поддержку получат проекты строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Также будут выделены средства на модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы", - сообщил премьер. -0-
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господдержка, россия, инвестиции, арктика, михаил мишустин, правительство рф, бизнес, экономика

Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку

13:15 01.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он отметил, что правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будут оказывать государственную поддержку.
Арктика - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Мишустин утвердил правила выплаты субсидий на инфраструктуру в Арктике
"В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес может рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях", - заявил Мишустин.
Так, будет предоставлена помощь на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил глава кабмина.
"Кроме того, государственную поддержку получат проекты строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Также будут выделены средства на модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы", - сообщил премьер. -0-
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ГосподдержкаРоссияИнвестицииАрктикаМихаил МишустинПравительство РФБизнесЭкономика
 
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