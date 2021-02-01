https://ria.ru/20210201/arktika-1595494233.html

Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку

Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку

Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:15

2021-02-01T13:15

2021-02-01T13:15

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он отметил, что правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будут оказывать государственную поддержку."В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес может рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях", - заявил Мишустин.Так, будет предоставлена помощь на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил глава кабмина."Кроме того, государственную поддержку получат проекты строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Также будут выделены средства на модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы", - сообщил премьер. -0-

https://ria.ru/20201221/arktika-1590162749.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html

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господдержка, россия, инвестиции, арктика, михаил мишустин, правительство рф, бизнес, экономика