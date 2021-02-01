Мишустин заявил, что бизнес в Арктике получит господдержку
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнес может рассчитывать на поддержку государства для развития инфраструктуры при реализации проектов в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он отметил, что правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будут оказывать государственную поддержку.
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"В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес может рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях", - заявил Мишустин.
Так, будет предоставлена помощь на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил глава кабмина.
"Кроме того, государственную поддержку получат проекты строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Также будут выделены средства на модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы", - сообщил премьер. -0-
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