https://ria.ru/20210201/arest-1595592405.html

Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали из-за незаконной акции

Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали из-за незаконной акции

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на 30 суток кандидата на пост главы Екатеринбурга Сергея Тиунова по административному делу о... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:50

2021-02-01T22:50

2021-02-01T22:50

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на 30 суток кандидата на пост главы Екатеринбурга Сергея Тиунова по административному делу о повторном нарушении порядка проведения митинга.Несогласованная акция состоялась в центре Екатеринбурга 31 января. По данным регионального главка МВД, в ней приняли участие 2300 человек, 83 местных жителя были доставлены в отделы полиции. Тиунов был также задержан в воскресенье, в отношении него возбудили административное дело по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации".Общественник Сергей Тиунов принимает участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга, собеседования по которому с членами конкурсной комиссии начались сегодня, 1 февраля.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

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Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять. 2021-02-01T22:50 true PT1M07S

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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия