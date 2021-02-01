В Архангельске арестовали троих участников незаконной акции
МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Октябрьский суд в Архангельске назначил троим участникам несогласованной акции 31 января арест на восемь суток, еще двое отправлены на обязательные работы, также вынесено три штрафа, сообщили РИА Новости в суде.
"За воскресенье вынесено три штрафа от 11 до 15 тысяч рублей, двоим назначены обязательные работы от 40 до 50 часов, трое – арест на 8 суток", - сообщила собеседница агентства.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Тогда в Архангельске правоохранители также задержали активных участников, им суд назначил обязательные работы и штрафы.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".