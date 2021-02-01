Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/antey-1595562190.html
В Нидерландах разрешили приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17
В Нидерландах разрешили приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17
Прокуратура Нидерландов не против того, чтобы приобщить отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:18
2021-02-01T18:33
россия
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
курск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587700854_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_0cb2a6de1cab296fc2635033e13aa61f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов не против того, чтобы приобщить отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил прокурор Вард Фердинандуссе на судебных слушаниях.В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этих слушаниях обсуждается ход дополнительного расследования. На заседаниях выступают представители родственников, защиты и обвинение.По его словам, защита также попросила допросить экспертов "Алмаз-Антея", составлявших данные отчеты, а также запросить их резюме. Фердинандуссе сообщил, что следственный судья согласился допросить одного из экспертов "Алмаз-Антея", а также попросить предоставить резюме всех авторов отчетов.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201113/sud-1584487784.html
https://ria.ru/20201104/avakov-1583058662.html
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html
россия
москва
курск
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587700854_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_f16885f0204743b9d79b66f3155c6445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, в мире, нидерланды

В Нидерландах разрешили приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17

18:18 01.02.2021 (обновлено: 18:33 01.02.2021)
 
© AP Photo / Mike CorderЗдание Верховного суда Нидерландов в Гааге
Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Mike Corder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов не против того, чтобы приобщить отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил прокурор Вард Фердинандуссе на судебных слушаниях.
В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этих слушаниях обсуждается ход дополнительного расследования. На заседаниях выступают представители родственников, защиты и обвинение.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 14:54
Родственник погибшего в катастрофе MH17 напал на адвоката в суде

"Наша позиция состоит в том, что мы не против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" были приобщены к делу по запросу защиты", - сказал прокурор.

По его словам, защита также попросила допросить экспертов "Алмаз-Антея", составлявших данные отчеты, а также запросить их резюме. Фердинандуссе сообщил, что следственный судья согласился допросить одного из экспертов "Алмаз-Антея", а также попросить предоставить резюме всех авторов отчетов.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 18:58
Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 15:39
Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
РоссияВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскВ миреНидерланды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния