"Боевое братство" будет работать с молодежью после незаконных акций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" займется работой с молодежью, попавшей в поле зрение правоохранителей из-за участия в несогласованных акциях, рассказал РИА Новости первый зампред организации, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Саблин.
"Важнейшая задача сегодня - идти и говорить с теми ребятами, кто вышел на незаконные акции. Уверен, что там много хороших, неравнодушных ребят, который вышли на улицу, потому что болеют за свою страну, хотят перемен к лучшему. Если они поверили людям, стремящимся устроить в нашей стране хаос в чужих интересах и на чужие деньги, значит, где-то недоработали те, кто занимается воспитанием. Ветераны "Боевого братства" и наша молодежь из Волонтерской роты будут встречаться с ребятами, попавшими в поле зрения правоохранительных органов, органов опеки. Мы готовы брать активных ребят на поруки, предложить им направить энергию на интересные и позитивные дела, в которых, поверьте, тоже есть драйв", - сказал Саблин РИА Новости.
"Мы не дадим обманщикам и манипуляторам, втянувшим их в свои корыстные дела, перетянуть их на свою сторону, сломать жизнь будущим студентам, ученым, врачам, учителям, военным. Это наши дети, все они нужны нашей стране", - добавил он.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".