https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595538520.html

"Боевое братство" будет работать с молодежью после незаконных акций

"Боевое братство" будет работать с молодежью после незаконных акций

Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" займется работой с молодежью, попавшей в поле зрение правоохранителей из-за участия в несогласованных... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:25

2021-02-01T16:25

2021-02-01T16:25

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий саблин

дмитрий песков

владимир путин

москва

новосибирск

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" займется работой с молодежью, попавшей в поле зрение правоохранителей из-за участия в несогласованных акциях, рассказал РИА Новости первый зампред организации, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Саблин."Мы не дадим обманщикам и манипуляторам, втянувшим их в свои корыстные дела, перетянуть их на свою сторону, сломать жизнь будущим студентам, ученым, врачам, учителям, военным. Это наши дети, все они нужны нашей стране", - добавил он.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/zhurnalisty-1595534499.html

https://ria.ru/20210201/ssha-1595535101.html

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москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий саблин, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, общество