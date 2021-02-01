В Нижнем Новгороде после незаконной акции задержали почти 340 человек
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Почти 340 человек были задержаны и доставлены в полицию после несогласованной акции в Нижнем Новгороде 31 января, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
"По информации управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области, в несанкционированном митинге, состоявшемся 31 января 2021 года, приняли участие около 500 человек, 338 граждан были доставлены в ОВД", - говорится в сообщении.
В несогласованной акции, состоявшейся в Нижнем Новгороде 23 января, по данным городской администрации, приняли участие 1,5 тысячи человек.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. Главное управление МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
Несогласованные протестные акции 23 января прошли в разных городах России, 31-го числа они продолжились, несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Москве, по данным полиции, 23 января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".