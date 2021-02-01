https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595482609.html

В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях

В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях

Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:33

2021-02-01T12:33

2021-02-01T13:16

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.По его словам, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может. "В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595462661.html

россия

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2021

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общество, россия, дмитрий песков