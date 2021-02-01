В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях
12:33 01.02.2021 (обновлено: 13:16 01.02.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.
"Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам.
По его словам, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может. "В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - подчеркнул Песков.