Германия осудила "насилие к мирным демонстрантам" на незаконных акциях
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Власти Германии осуждают применение насилия против демонстрантов на несогласованных акциях в России, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Правительство ФРГ осуждает применение насилия российскими правоохранительными органами и вновь непропорциональные меры против граждан, участвовавших в мирных демонстрациях в минувшие выходные. Десятки российских граждан, которые вышли на улицы во многих городах по всей стране, могут опираться на права, зафиксированные в Конституции РФ и международных договорах о правах человека, однако российское государство не гарантирует эти права для мирных демонстрантов", - сказала Фиц на брифинге в Берлине.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями нарушителей. В ходе акций их участники неоднократно применяли силу против правоохранителей, среди силовиков были пострадавшие. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
На брифинге Фиц призвала российские власти "незамедлительно освободить" задержанных на акциях, а также вновь заявила о необходимости освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и расследования его отравления.
Ранее с подобными заявлениями выступили ряд других стран. В частности, глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил арест Навального и задержание ряда участников акций 23 января и на фоне новых несогласованных акций заявил о подавлении свободы слова в РФ, а госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих". МИД Украины в заявлении на своем сайте призвал усилить санкции против России из-за "нового витка нарушений прав человека" на несогласованных митингах 31 января.
МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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