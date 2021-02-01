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Германия осудила "насилие к мирным демонстрантам" на незаконных акциях

Германия осудила "насилие к мирным демонстрантам" на незаконных акциях

Власти Германии осуждают применение насилия против демонстрантов на несогласованных акциях в России, заявила заместитель официального представителя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:23

2021-02-01T17:23

2021-02-01T17:23

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энтони блинкен

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алексей навальный

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Власти Германии осуждают применение насилия против демонстрантов на несогласованных акциях в России, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями нарушителей. В ходе акций их участники неоднократно применяли силу против правоохранителей, среди силовиков были пострадавшие. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".На брифинге Фиц призвала российские власти "незамедлительно освободить" задержанных на акциях, а также вновь заявила о необходимости освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и расследования его отравления.Ранее с подобными заявлениями выступили ряд других стран. В частности, глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил арест Навального и задержание ряда участников акций 23 января и на фоне новых несогласованных акций заявил о подавлении свободы слова в РФ, а госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих". МИД Украины в заявлении на своем сайте призвал усилить санкции против России из-за "нового витка нарушений прав человека" на несогласованных митингах 31 января.МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

германия

сша

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госпитализация алексея навального, энтони блинкен, сергей лавров, алексей навальный, мид украины, генеральная прокуратура рф, мид чехии, германия, сша, в мире