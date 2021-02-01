https://ria.ru/20210201/aktsii-1595503298.html

Источник: в Москве два росгвардейца пострадали после незаконной акции

Источник: в Москве два росгвардейца пострадали после незаконной акции

Два бойца Росгвардии пострадали на несогласованной акции в Москве и обратились за медицинской помощью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:56

2021-02-01T13:56

2021-02-01T14:05

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

татьяна потяева

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Два бойца Росгвардии пострадали на несогласованной акции в Москве и обратились за медицинской помощью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.В Кремле по итогам несогласованных акций 23 января сообщали о моментальной реакции руководства МВД и Росгвардии на инциденты с необоснованной грубостью правоохранителей. Против сотрудников, которые допустили такие действия, ведутся служебные разбирательства, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на недопустимость насилия против силовиков на несогласованных акциях и отметил, что о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, дмитрий песков, москва, происшествия