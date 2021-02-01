Источник: в Москве два росгвардейца пострадали после незаконной акции
13:56 01.02.2021 (обновлено: 14:05 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Два бойца Росгвардии пострадали на несогласованной акции в Москве и обратились за медицинской помощью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"При работе на несогласованном мероприятии пострадали два сотрудника правоохранительных органов - боец ОМОН и военнослужащий-росгвардеец", - сказал собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
В Кремле по итогам несогласованных акций 23 января сообщали о моментальной реакции руководства МВД и Росгвардии на инциденты с необоснованной грубостью правоохранителей. Против сотрудников, которые допустили такие действия, ведутся служебные разбирательства, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на недопустимость насилия против силовиков на несогласованных акциях и отметил, что о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может.
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