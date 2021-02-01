https://ria.ru/20210201/aktsii-1595499998.html

Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции

Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции

Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:41

2021-02-01T13:41

2021-02-01T13:41

омон россии

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375200_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a4a8f54b09a5df8737d93304175db9c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее РИА Новости опубликовало видео с несанкционированного митинга на Исаакиевской площади, на котором хромавшего сотрудника ОМОН уводят от толпы его коллеги.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Впоследствии суды, по последним данным, назначили около 50 административных арестов.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-02-01T13:41 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, санкт-петербург, происшествия