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Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции
Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции
Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА РИА Новости, 01.02.2021
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омон россии
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее РИА Новости опубликовало видео с несанкционированного митинга на Исаакиевской площади, на котором хромавшего сотрудника ОМОН уводят от толпы его коллеги.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Впоследствии суды, по последним данным, назначили около 50 административных арестов.
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
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омон россии, санкт-петербург, происшествия

Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции

13:41 01.02.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее РИА Новости опубликовало видео с несанкционированного митинга на Исаакиевской площади, на котором хромавшего сотрудника ОМОН уводят от толпы его коллеги.
"По предварительным данным, сотрудника ОМОН ударили сзади в ногу. Его состояние удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Впоследствии суды, по последним данным, назначили около 50 административных арестов.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
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