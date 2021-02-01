https://ria.ru/20210201/aktsii-1595499998.html
Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции
Источник рассказал о нападении на ОМОНовца на прошедшей незаконной акции
Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:41
2021-02-01T13:41
2021-02-01T13:41
омон россии
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшего на несанкционированной акции на Исаакиевской площади в Петербурге омоновца ударили сзади в ногу, он находится на амбулаторном лечении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее РИА Новости опубликовало видео с несанкционированного митинга на Исаакиевской площади, на котором хромавшего сотрудника ОМОН уводят от толпы его коллеги.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Петербурге, по информации омбудсмена, накануне задержали более тысячи человек. Впоследствии суды, по последним данным, назначили около 50 административных арестов.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
2021-02-01T13:41
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омон россии, санкт-петербург, происшествия