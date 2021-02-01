Песков заявил, что работе журналистов на незаконных акциях никто не мешал
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Работе представителей СМИ на несогласованных акциях никто не мешал, журналисты нормально работали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, совершенно не приходится. И какие-то обобщающие оценки здесь вряд ли уместны, важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, все-таки каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Здесь ключевое слово "незаконная". В отношении конкретного какого-то случая мы можем говорить... Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал", - сказал Песков журналистам.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".