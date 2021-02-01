https://ria.ru/20210201/aktsii-1595485658.html

Песков заявил, что работе журналистов на незаконных акциях никто не мешал

Песков заявил, что работе журналистов на незаконных акциях никто не мешал

Работе представителей СМИ на несогласованных акциях никто не мешал, журналисты нормально работали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:41

2021-02-01T12:41

2021-02-01T12:41

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Работе представителей СМИ на несогласованных акциях никто не мешал, журналисты нормально работали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, совершенно не приходится. И какие-то обобщающие оценки здесь вряд ли уместны, важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, все-таки каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Здесь ключевое слово "незаконная". В отношении конкретного какого-то случая мы можем говорить... Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал", - сказал Песков журналистам.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595484083.html

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595464224.html

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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество