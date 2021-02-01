https://ria.ru/20210201/abdrazakov-1595491713.html

В Московской консерватории стартовал Фестиваль Ильдара Абдразакова

В Московской консерватории стартовал Фестиваль Ильдара Абдразакова

IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова начался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с образовательной... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:48

2021-02-01T17:48

2021-02-01T17:48

культура

музыка

новости культуры

ильдар абдразаков

московская консерватория имени п. и. чайковского

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова начался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с образовательной программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Абдразакова.Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, организаторы решили в этом году разделить образовательную и концертную части фестиваля. Так, гала-концерты в российских городах пока запланированы на лето 2021 года. В этом году было получено 83 заявки не только от регионов России, но также из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Украины, Казахстана, Молдовы, Греции и Италии.Образовательная программа продлится десять дней и завершится гала-концертом. С 1 по 10 февраля состоятся мастер-классы, которые проведут именитые оперные певцы: Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и Ильдар Абдразаков.Все события программы транслируются с высоким качеством звука и видео на платформах и в социальных сетях Фонда, а также на портале "Культура РФ", в сообществе в ВК "Art of Opera".Мастер-классы начинаются в 12:00, а гала-концерт – в 19:00. Расписание трансляций: 1 февраля (Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк), 2 февраля (Вероника Джиоева и Дмитрий Корчак), 3 февраля (Вероника Джиоева), 4 февраля (Ильдар Абдразаков), 5 февраля (Василий Ладюк), 6 февраля (Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк), 7 февраля (Екатерина Семенчук). Подробности мастер-классов 9 и 10 февраля станут известны позднее. В Гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья" 8 февраля примут участие Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, а также другие артисты и участники мастер-классов. В программе принимают участие юные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Еревана, Казани, Киева, Алматы, Рима, Афин, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Смоленска и Гамбурга. Всего за три года проведения фестивалей его события посетили более 80 тысяч человек. На участие в мастер-классах организаторы получили более 4500 заявок от молодых исполнителей из России, Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Украины, Франции и Южной Кореи.

https://ria.ru/20200226/1565161566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ильдар абдразаков, московская консерватория имени п. и. чайковского