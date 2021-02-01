В Московской консерватории стартовал Фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда АбдразаковаIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова начался в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с образовательной программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Абдразакова.
Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, организаторы решили в этом году разделить образовательную и концертную части фестиваля. Так, гала-концерты в российских городах пока запланированы на лето 2021 года. В этом году было получено 83 заявки не только от регионов России, но также из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Украины, Казахстана, Молдовы, Греции и Италии.
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда АбдразаковаIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова
III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Образовательная программа продлится десять дней и завершится гала-концертом. С 1 по 10 февраля состоятся мастер-классы, которые проведут именитые оперные певцы: Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и Ильдар Абдразаков.
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда АбдразаковаIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова
III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Все события программы транслируются с высоким качеством звука и видео на платформах и в социальных сетях Фонда, а также на портале "Культура РФ", в сообществе в ВК "Art of Opera".
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда АбдразаковаIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова
III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Мастер-классы начинаются в 12:00, а гала-концерт – в 19:00. Расписание трансляций: 1 февраля (Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк), 2 февраля (Вероника Джиоева и Дмитрий Корчак), 3 февраля (Вероника Джиоева), 4 февраля (Ильдар Абдразаков), 5 февраля (Василий Ладюк), 6 февраля (Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк), 7 февраля (Екатерина Семенчук). Подробности мастер-классов 9 и 10 февраля станут известны позднее.
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда АбдразаковаIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова
III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
В Гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья" 8 февраля примут участие Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, а также другие артисты и участники мастер-классов.
В программе принимают участие юные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Еревана, Казани, Киева, Алматы, Рима, Афин, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Смоленска и Гамбурга.
Всего за три года проведения фестивалей его события посетили более 80 тысяч человек. На участие в мастер-классах организаторы получили более 4500 заявок от молодых исполнителей из России, Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Украины, Франции и Южной Кореи.
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