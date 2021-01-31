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Туризм
https://ria.ru/20210131/zanzibar-1595326976.html
Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной инфекцией
Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной инфекцией
Жительница Перми Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь, отдыхавшие на Занзибаре, заразились африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью. Об этом... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:57
2021-01-31T12:26
туризм
занзибар
пермь
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Жительница Перми Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь, отдыхавшие на Занзибаре, заразились африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью. Об этом она сообщила порталу Ura.ru.Семья поехала на Занзибар в ноябре 2020 года, там женщину и ребенка покусали насекомые. После Нового года уже в Перми у девочки началась лихорадка с температурой около 40 градусов. Медики обнаружили в организме ребенка и ее матери следы укуса мухи цеце — тропических паразитов трипаносом.Сейчас девочка находится в местной больнице. За ней наблюдают врачи в палате интенсивной терапии. По словам Пашиной, ее дочь "приходится выводить капельницами", поскольку она находится "в амебном состоянии".В ближайшее время девочку планируют отправить на лечение в Москву.Сонная болезнь, называемая также "африканским трипаносомозом человека", широко распространенная тропическая болезнь, которая при отсутствии лечения может приводить к смертельному исходу. Она передается в результате укусов инфицированной мухи цеце, которая водится на африканском континенте. Опасность заражения сонной болезнью угрожает более 60 миллионам человек, большинство из которых живет в сельских районах Восточной, Западной и Центральной Африки.На месте укуса мухи цеце образуется красная язва, а через несколько недель у человека поднимается температура, опухают лимфоузлы, появляются боли в мышцах и суставах, головные боли и раздражительность. На более поздних стадиях болезнь поражает центральную нервную систему и у больных людей наблюдаются изменение личности, смещение биологических часов (циркадного ритма), спутанность сознания, невнятная речь, конвульсии, а также трудности в передвижении и речи. Эти проблемы могут усугубляться в течение многих лет, и без надлежащего лечения наступает смерть.
https://ria.ru/20201224/zanzibar-1590774692.html
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занзибар, пермь

Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной инфекцией

03:57 31.01.2021 (обновлено: 12:26 31.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / Rohan ReddyЗакат на пляже Занзибара
Закат на пляже Занзибара - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : Pixabay / Rohan Reddy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Жительница Перми Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь, отдыхавшие на Занзибаре, заразились африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью. Об этом она сообщила порталу Ura.ru.
Семья поехала на Занзибар в ноябре 2020 года, там женщину и ребенка покусали насекомые. После Нового года уже в Перми у девочки началась лихорадка с температурой около 40 градусов. Медики обнаружили в организме ребенка и ее матери следы укуса мухи цеце — тропических паразитов трипаносом.
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Сейчас девочка находится в местной больнице. За ней наблюдают врачи в палате интенсивной терапии. По словам Пашиной, ее дочь "приходится выводить капельницами", поскольку она находится "в амебном состоянии".
В ближайшее время девочку планируют отправить на лечение в Москву.
Сонная болезнь, называемая также "африканским трипаносомозом человека", широко распространенная тропическая болезнь, которая при отсутствии лечения может приводить к смертельному исходу. Она передается в результате укусов инфицированной мухи цеце, которая водится на африканском континенте. Опасность заражения сонной болезнью угрожает более 60 миллионам человек, большинство из которых живет в сельских районах Восточной, Западной и Центральной Африки.
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На месте укуса мухи цеце образуется красная язва, а через несколько недель у человека поднимается температура, опухают лимфоузлы, появляются боли в мышцах и суставах, головные боли и раздражительность. На более поздних стадиях болезнь поражает центральную нервную систему и у больных людей наблюдаются изменение личности, смещение биологических часов (циркадного ритма), спутанность сознания, невнятная речь, конвульсии, а также трудности в передвижении и речи. Эти проблемы могут усугубляться в течение многих лет, и без надлежащего лечения наступает смерть.
 
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