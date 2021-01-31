https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595382832.html

СЖР уточнил число журналистов, задержанных на несогласованных акциях

СЖР уточнил число журналистов, задержанных на несогласованных акциях

Союз журналистов России зафиксировал 35 задержаний сотрудников СМИ на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:24

2021-01-31T16:24

2021-01-31T16:24

россия

соловьев владимир (журналист)

союз журналистов россии

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Союз журналистов России зафиксировал 35 задержаний сотрудников СМИ на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее глава СЖР сообщал о порядка 20 случаях задержаний журналистов."По состоянию на 15.30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге – восемь журналистов. Большинство журналистов отпущены после проверки документов", - сказал Соловьев.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

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россия, соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, происшествия