https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595375640.html
Глава СЖР рассказал о задержаниях журналистов на незаконных акциях
Глава СЖР рассказал о задержаниях журналистов на незаконных акциях
Союз журналистов России зафиксировал около 20 случаев задержания журналистов на несогласованных акциях в разных регионах, всех отпустили почти сразу, сообщил... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:30
2021-01-31T15:30
2021-01-31T15:45
россия
соловьев владимир (журналист)
союз журналистов россии
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Союз журналистов России зафиксировал около 20 случаев задержания журналистов на несогласованных акциях в разных регионах, всех отпустили почти сразу, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Права журналистов, как отметил глава СЖР, в целом не нарушаются, жестких мер по отношению к представителям СМИ не применяется.Соловьев также призвал правоохранителей не задерживать журналистов."В полиции должны понимать, что если человек в жилете, на котором написано "Пресса", если он предъявляет редакционное удостоверение, то не надо его задерживать. Мы на этом настаиваем и будем об этом говорить ещё раз с руководством МВД", - рассказал Соловьёв.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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россия, соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Союз журналистов России
зафиксировал около 20 случаев задержания журналистов на несогласованных акциях в разных регионах, всех отпустили почти сразу, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев
.
"По предварительным подсчетам, около 20 коллег в разных регионах страны были задержаны и практически сразу отпущены", - сказал Соловьев.
Права журналистов, как отметил глава СЖР, в целом не нарушаются, жестких мер по отношению к представителям СМИ не применяется.
Соловьев также призвал правоохранителей не задерживать журналистов.
"В полиции должны понимать, что если человек в жилете, на котором написано "Пресса", если он предъявляет редакционное удостоверение, то не надо его задерживать. Мы на этом настаиваем и будем об этом говорить ещё раз с руководством МВД", - рассказал Соловьёв.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".