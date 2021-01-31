https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595373931.html

В Петербурге задержали участников несогласованной акции

В Петербурге задержали участников несогласованной акции

Полиция проводит задержания участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:17

2021-01-31T15:17

2021-01-31T15:17

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв -РИА Новости. Полиция проводит задержания участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент, несколько человек были задержаны на Пионерской площади в начале акции.Спустя примерно 40 минут часть участников выдвинулась с Пионерской площади к Звенигородской улице. Однако силовики блокировали движение стихийной колонны. К станции метро "Звенигородская" полицейские подогнали несколько автобусов, после чего прошла серия задержаний. Часть участников акции выдвинулись к Сенной площади, по дороге были задержаны еще несколько человек.Часть протестующих вышли на Сенную площадь, где продолжились задержания. Силовики блокировали улицу Ефимова, на площади выстроились силовики со щитами. В силовиков участники акции бросали снежки.Затем задержания продолжились на Сенной площади.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/politseyskiy-1595373415.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия