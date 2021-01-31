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В Петербурге несколько человек задержали на несогласованной акции
В Петербурге несколько человек задержали на несогласованной акции
Несколько человек задержаны на несогласованной акции в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:30
2021-01-31T14:14
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Несколько человек задержаны на несогласованной акции в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.До начала акции в центре города на Невском проспекте дежурили усиленные наряды правоохранителей, полицейские в шлемах и со щитами. Вдоль проспекта у проезжей части были выставлены временные ограждения, у которых дежурили бойцы силовых структур. Затем были закрыты прилегающие к Невскому проспекту улицы, перекрыт Невский проспект, закрыто движение по мостам, закрыты несколько центральных станций метро.В центре перекрытой Дворцовой площади дежурили силовики. Позже Невский проспект был блокирован силовиками.Примерно за час до начала акции ее организаторы объявили, что она переносится на Пионерскую площадь у ТЮЗ. На место прибыла полиция. До начала акции был задержан один из ее участников. Затем задержали еще несколько человек.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге несколько человек задержали на несогласованной акции

12:30 31.01.2021 (обновлено: 14:14 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов устанавливают ограждения на улице перед началом несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ограждения на улице перед началом несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Несколько человек задержаны на несогласованной акции в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
До начала акции в центре города на Невском проспекте дежурили усиленные наряды правоохранителей, полицейские в шлемах и со щитами. Вдоль проспекта у проезжей части были выставлены временные ограждения, у которых дежурили бойцы силовых структур. Затем были закрыты прилегающие к Невскому проспекту улицы, перекрыт Невский проспект, закрыто движение по мостам, закрыты несколько центральных станций метро.
В центре перекрытой Дворцовой площади дежурили силовики. Позже Невский проспект был блокирован силовиками.
Примерно за час до начала акции ее организаторы объявили, что она переносится на Пионерскую площадь у ТЮЗ. На место прибыла полиция. До начала акции был задержан один из ее участников. Затем задержали еще несколько человек.
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В ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли несогласованные акции
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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