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В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова
В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова
Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:52
2021-01-31T17:52
андрей пивоваров
открытая россия
генеральная прокуратура рф
илья яшин
дмитрий песков
москва
новосибирск
красносельский район
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в Москве и везут в отдел МВД по Красносельскому району.Он подчеркнул, что на момент задержания он не находился в месте проведения несогласованной акции. "Мы уезжали", - добавил Яшин.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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москва
новосибирск
красносельский район
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андрей пивоваров, открытая россия, генеральная прокуратура рф, илья яшин, дмитрий песков, москва, новосибирск, красносельский район, происшествия

В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова

17:52 31.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в Москве и везут в отдел МВД по Красносельскому району.
"Да (задержали). В отдел Красносельский (везут). За участие в несанкционированной акции. Нас задержали на дороге, мы в машине ехали с Андреем Пивоваровым, ДПС заблокировали машину, подъехал ОМОН, подъехали опера. И вот сейчас нас доставляют в отдел полиции", - сказал Яшин.
Он подчеркнул, что на момент задержания он не находился в месте проведения несогласованной акции. "Мы уезжали", - добавил Яшин.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Андрей ПивоваровОткрытая РоссияГенеральная прокуратура РФИлья ЯшинДмитрий ПесковМоскваНовосибирскКрасносельский районПроисшествия
 
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