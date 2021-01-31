В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в Москве и везут в отдел МВД по Красносельскому району.
"Да (задержали). В отдел Красносельский (везут). За участие в несанкционированной акции. Нас задержали на дороге, мы в машине ехали с Андреем Пивоваровым, ДПС заблокировали машину, подъехал ОМОН, подъехали опера. И вот сейчас нас доставляют в отдел полиции", - сказал Яшин.
Он подчеркнул, что на момент задержания он не находился в месте проведения несогласованной акции. "Мы уезжали", - добавил Яшин.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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