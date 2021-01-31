https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595393011.html

В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова

В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:52

2021-01-31T17:52

2021-01-31T17:52

андрей пивоваров

открытая россия

генеральная прокуратура рф

илья яшин

дмитрий песков

москва

новосибирск

красносельский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151161/25/1511612525_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6ae6ab0ec35b509572a2192f12c73dad.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил РИА Новости, что его и исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в Москве и везут в отдел МВД по Красносельскому району.Он подчеркнул, что на момент задержания он не находился в месте проведения несогласованной акции. "Мы уезжали", - добавил Яшин.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

новосибирск

красносельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей пивоваров, открытая россия, генеральная прокуратура рф, илья яшин, дмитрий песков, москва, новосибирск, красносельский район, происшествия