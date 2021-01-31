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У "Матросской тишины" задержали девушек с флагом белорусской оппозиции
У "Матросской тишины" задержали девушек с флагом белорусской оппозиции
Возле СИЗО "Матросская тишина" задержаны две девушки, которые начали фотографироваться на фоне сотрудников полиции и ОМОНа с флагом, под которым протестует... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:11
2021-01-31T17:11
омон россии
матросская тишина
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возле СИЗО "Матросская тишина" задержаны две девушки, которые начали фотографироваться на фоне сотрудников полиции и ОМОНа с флагом, под которым протестует белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Перед началом фотосессии одна из девушек достала флаг из рюкзака. Они попросили стоявшую рядом девушку их сфотографировать. Сразу после начала фотосессии к девушкам подбежали сотрудники полиции и задержали их.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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омон россии, матросская тишина, москва, происшествия

У "Матросской тишины" задержали девушек с флагом белорусской оппозиции

17:11 31.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возле СИЗО "Матросская тишина" задержаны две девушки, которые начали фотографироваться на фоне сотрудников полиции и ОМОНа с флагом, под которым протестует белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Перед началом фотосессии одна из девушек достала флаг из рюкзака. Они попросили стоявшую рядом девушку их сфотографировать. Сразу после начала фотосессии к девушкам подбежали сотрудники полиции и задержали их.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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