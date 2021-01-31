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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бойца ОМОНа
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бойца ОМОНа
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на бойца ОМОНа, сообщил СУ СК по региону на своем сайте. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:28
2021-01-31T16:28
2021-01-31T17:38
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на бойца ОМОНа, сообщил СУ СК по региону на своем сайте.По версии следствия, на Пионерской площади мужчина во время несогласованного митинга "не менее двух раз" ударил кулаком по голове сотрудника Росгвардии, обеспечивавшего правопорядок, "причинив ему физическую боль и телесные повреждения".Уголовное дело открыли по статье о "Применении насилия в отношении представителя власти".Нападавшего нашли и задержали. Сейчас решается вопрос предъявления обвинений и ареста.Ведомство напомнило об уголовной ответственности за нападения на силовиков и предостерегло от участия в несогласованных митингах.По данным корреспондента РИА Новости, большинство участников акции на Пионерской площади уже разошлись.
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омон россии, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости.
В Петербурге
задержали подозреваемого в нападении на бойца ОМОНа
, сообщил СУ СК по региону на своем сайте
.
По версии следствия, на Пионерской площади мужчина во время несогласованного митинга "не менее двух раз" ударил кулаком по голове сотрудника Росгвардии, обеспечивавшего правопорядок, "причинив ему физическую боль и телесные повреждения".
Уголовное дело открыли по статье о "Применении насилия в отношении представителя власти".
Нападавшего нашли и задержали. Сейчас решается вопрос предъявления обвинений и ареста.
Ведомство напомнило об уголовной ответственности за нападения на силовиков и предостерегло от участия в несогласованных митингах.
По данным корреспондента РИА Новости, большинство участников акции на Пионерской площади уже разошлись.