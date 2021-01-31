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В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
Журналист The Insider Олег Пшеничный задержан на несогласованной акции в Москве, он не работал там как представитель СМИ, сообщил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:12
2021-01-31T14:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист The Insider Олег Пшеничный задержан на несогласованной акции в Москве, он не работал там как представитель СМИ, сообщил РИА Новости главный редактор издания Роман Доброхотов."(Олега Пшеничного) задержали, я видел фотографию из автозака. Каланчевская 4/2", - рассказал Доброхотов.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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60
москва, происшествия

В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider

14:12 31.01.2021 (обновлено: 14:18 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист The Insider Олег Пшеничный задержан на несогласованной акции в Москве, он не работал там как представитель СМИ, сообщил РИА Новости главный редактор издания Роман Доброхотов.
"(Олега Пшеничного) задержали, я видел фотографию из автозака. Каланчевская 4/2", - рассказал Доброхотов.
"Сегодня он не должен был работать как журналист. Он планировал погулять по Москве. Насколько мне известно, никаких противоправных действий он не намеревался делать и не делал", - добавил главред.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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