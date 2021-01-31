https://ria.ru/20210131/yuvelir-1595002862.html

Работа, которая не оставит без денег даже в самое тяжелое время

Работа, которая не оставит без денег даже в самое тяжелое время

Скрупулезность, творческий подход и хороший вкус — на изготовление авторских украшений у ювелиров уходят месяцы. Чтобы угодить клиентам, нужно запастись... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:11

москва

челябинск

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Скрупулезность, творческий подход и хороший вкус — на изготовление авторских украшений у ювелиров уходят месяцы. Чтобы угодить клиентам, нужно запастись терпением. Как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал, — в материале РИА Новости к Международному дню ювелира. "Работы всегда хватает"Александр Нестеров из Челябинска в профессии с 2004-го. "Честно говоря, и образования нет — восемь классов. Тяжело жили, надо было трудиться, — рассказывает он. — Работал охранником, на стройке и даже дворником. А потом одноклассник позвал к себе в мастерскую. Начинал с помощника, как руку набил, стал сам принимать заказы. Свой первый браслет три раза переделывал. В нашем ремесле нет предела совершенству: всегда есть чему учиться".В мастерской двадцать человек, и каждый "ювелирит" сам на себя. "Но друг с другом постоянно советуемся, — говорит 39-летний Нестеров. — Иногда один заказ коллективно делаем, а деньги делим. Кто-то лучше всех закрепляет камни, кто-то рисует эскизы, кто-то владеет особой техникой плетения".Ювелиры используют 3D-принтер. Сначала изделие создают в программе, а затем запускают в печать, объясняет мастер. Готовую восковую заготовку помещают в специальную вакуумную форму — воск выплавляется. После туда впрыскивают расплавленный металл. "Что касается ручной работы, приносят в основном старые украшения. Сперва плавлю, потом образовавшиеся бруски пропускаю через вальцовку. Металл вытягивается в проволоку — ей уже можно придать желаемый вид. Финальный этап — полировка. Как закончил, отправляю в Екатеринбург на завод: там изделие проверяют, ставят клеймо, которое указывает на процент чистого золота, и возвращают обратно".Самый дорогой заказ, что выполнял Александр, стоил полмиллиона. "Он же и самый долгий — почти четыре месяца. Получилось только с третьего раза. Там сложное плетение, вставки с эмалью, по длине несколько звеньев с гравировкой фамилии клиента. Долго мудрили с дизайнером, как подобрать эскиз. Заказчик остался доволен".Один из самых важных этапов — полировка. "Казалось бы, готовое украшение перед глазами, "остались мелочи". Как бы не так. Бывает, раз — и зацепится цепочка за ворсинку полировочного станка. А дальше по-разному: в одном случае достаточно просто подпаять, в другом придется заново отливать".В целом работа, отмечает Нестеров, спокойная и размеренная. Но случается, клиенты заставляют понервничать. "Пришли как-то утром родные молодоженов (прямо в день свадьбы): "Срочно нужны обручальные кольца — потеряли!" А в магазине ничего подходящего не нашли. Что делать, скооперировались с коллегами и за три часа "слепили", — вспоминает Александр. — Еще история — как я привез кольца прямо в загс за час до бракосочетания. В срок не сдал, пришлось переделывать. Еле успел. С тех пор беру запас по времени".Средний чек по индивидуальным заказам — шесть тысяч рублей. За последний год, говорит ювелир, в Челябинске вырос спрос на авторские украшения. Люди все реже просят изготовить что-то из каталога. "Еще тенденция: часто обращаются из других городов и стран, много — из Германии и Украины. По России в лидерах Казань, Москва и Санкт-Петербург"."Пропадал на работе с утра до ночи"Игорь Борисов из Дзержинска в ювелирном ремесле уже двадцать пять лет. "Интерес к ручному труду у меня с юности. Начинал с поделок из олова и свинца. Всерьез о работе с металлом не задумывался. Отучился на электрика, устроился в 1994-м в ТЭЦ, а через четыре года уволился: понял — не мое. Пошел осваивать ювелирное дело". В конце 90-х в Дзержинске была всего одна муниципальная мастерская. Люди выстраивались в очередь. "В пик у нас трудилось одиннадцать человек. Пропадал там с утра до ночи. У меня семья, сын подрастал. Хотелось и на квартиру заработать, и на машину, — рассказывает Борисов. — В то время интересные заказы поступали чаще. Самый масштабный — цепь весом в 260 граммов. Сейчас ее можно оценить в миллион рублей. В советский период все было по записи. Обручальные кольца продавались только по талонам из загса, мужские печатки ждали по полгода. Когда Союза не стало, ринулись в мастерские. Больше людей могли себе позволить дорогостоящие изделия. Со временем приоритеты поменялись: будь у меня золота на 600 тысяч, я бы лучше автомобиль купил". Борисов специализируется на религиозной тематике. "Кресты, подвески-ладанки, цепи, браслеты. А еще гайтаны — кожаные или капроновые, со вставками из золота, — перечисляет Игорь. — Принципиально не делаю серьги. Прежде чем их смастерить, нужно учесть массу деталей. Например, размер и объем мочки. В магазине проще: клиентка примерит, если не подойдут, найдут другие. В мастерских нет такого большого выбора".Помогает Игорю сын: изготавливает модели в 3D-программе. "Помню, на одну подвеску у меня ушло семь месяцев. Из них шесть я думал, что делать, и только потом начал. Золото 750 пробы, 220 бриллиантов, горячая эмаль. Но это единичный случай. Конечно, хочется, чтобы таких заказов было больше, ведь это еще и возможность развиваться творчески. А так в основном с небольшими весами приходят. Бывает, просят придумать что-то с камнями. С ними, к слову, нужно быть внимательным: камушки, как правило, приносят маленькие, выпадет — не найдешь. Тогда плати из своего кармана".Ремесло, добавляет Борисов, только кажется рутинным. "Каждое изделие хочется сделать уникальным. Раньше я и по выставкам ювелирным ездил. Изделий с собой немного брал, раскупали все. Прежде чем начинать что-то новое, всегда немного волнуюсь. Как только в голове пазл сложился — вперед". Еще ни дня не сидел вообще без дела. "Конечно, есть сезонность. Осенью и весной, после восьмого марта, заказов маловато. Наверстываем на праздниках. Впрочем, мы, ювелиры, точно не пропадем: хоть и не шикуем, но на кусок хлеба точно заработаем"."Лучше, чем оригинал"Многие боятся отдавать в мастерские дорогие камни: ведь неспециалисту сложно отличить подделку от оригинала. Но эксперты заверяют — нет оснований для опасений. Впрочем, чтобы убедиться, что мастер не пошел на обман, Уткин советует сдать изделие в геммологическую лабораторию на экспертизу. Если опасения подтвердятся, нужно идти с заявлением в полицию. "Нельзя забывать, что в последнее время мощно развивается индустрия синтеза бриллиантов. Часто просто невозможно отличить природный от синтетического. В этом плане с цветными камнями проще. Но в любом случае только специалист при помощи профессионального оборудования определит, оригинал перед ним или нет, — предупреждает Эдуард Уткин. — У нас, скорее, распространена другая проблема: ювелиры делают точные реплики изделий известных брендов. Да так, что не отличишь. У наших, конечно, получается лучше, чем оригинал. Однако копировать авторские украшения — уголовно наказуемо". Среди ювелирных изделий особым спросом сейчас пользуются те, что с цветными камнями. "Еще в тренде — серебро. Раньше брали комплект на всю жизнь, теперь стараются иметь разные— под каждый образ". Эксперт добавляет: тенденции в ювелирной моде меняются медленно, нынешние продержатся еще лет десять как минимум.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, челябинск, общество