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В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
Силовики задержали нескольких человек в ходе несогласованной акции в центре Воронежа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:03
2021-01-31T14:03
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
воронежская областная дума
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
пушкин
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Силовики задержали нескольких человек в ходе несогласованной акции в центре Воронежа, передает корреспондент РИА Новости.Акцию протеста изначально планировалось провести с 12.00 шествием от площади Застава до Театра оперы и балета. Однако за 20 минут до начала мероприятия организаторы скорректировали планы, сократив маршрут. Вместо площади Заставы участникам предложили идти от Детского мира, на одну остановку ближе к конечному пункту маршрута.Участники шествия небольшими группами, не организованно, к 12.30 пришли к театру оперы и балета от памятника Пушкину. Сотрудники Росгвардии и полиция, вышедшие к ним, несколько раз просили их разойтись. Собравшимся дали 10 минут, чтобы они покинули место сбора, затем начались задержания.Протестующие отошли к гостинице "Азимут", чтобы у них был путь к отступлению. Затем силовики очистили площадь возле памятника Пушкину, вытеснив оставшихся там журналистов. Участники акции сперва отошли к рынку, устроив возле него небольшой импровизированный митинг, а затем перешли к зданию Воронежской областной думы, где находится один из гайд-парков города. Там активисты протестующих вышли на ступени и стали скандировать лозунги, однако быстро прибывшие силовики прекратили эту акцию. Часть протестующих убежала, вторая часть была блокирована. В результате были задержаны еще несколько человек, а убежавшая часть протестующих разрозненными группами стала двигаться в сторону цирка по улице Кирова. Силовики их преследовать не стали, пошел сильный дождь.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595363297.html
https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595279017.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, воронежская областная дума, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, пушкин

В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек

14:03 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов н
Сотрудники правоохранительных органов н - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Силовики задержали нескольких человек в ходе несогласованной акции в центре Воронежа, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию протеста изначально планировалось провести с 12.00 шествием от площади Застава до Театра оперы и балета. Однако за 20 минут до начала мероприятия организаторы скорректировали планы, сократив маршрут. Вместо площади Заставы участникам предложили идти от Детского мира, на одну остановку ближе к конечному пункту маршрута.
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Участники шествия небольшими группами, не организованно, к 12.30 пришли к театру оперы и балета от памятника Пушкину. Сотрудники Росгвардии и полиция, вышедшие к ним, несколько раз просили их разойтись. Собравшимся дали 10 минут, чтобы они покинули место сбора, затем начались задержания.
Протестующие отошли к гостинице "Азимут", чтобы у них был путь к отступлению. Затем силовики очистили площадь возле памятника Пушкину, вытеснив оставшихся там журналистов. Участники акции сперва отошли к рынку, устроив возле него небольшой импровизированный митинг, а затем перешли к зданию Воронежской областной думы, где находится один из гайд-парков города. Там активисты протестующих вышли на ступени и стали скандировать лозунги, однако быстро прибывшие силовики прекратили эту акцию. Часть протестующих убежала, вторая часть была блокирована. В результате были задержаны еще несколько человек, а убежавшая часть протестующих разрозненными группами стала двигаться в сторону цирка по улице Кирова. Силовики их преследовать не стали, пошел сильный дождь.
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФВоронежская областная ДумаДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскПушкин
 
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