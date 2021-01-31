https://ria.ru/20210131/voditel-1595333083.html

В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки

В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки

Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:36

2021-01-31T08:36

2021-01-31T12:09

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — РИА Новости. Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

https://ria.ru/20210112/avtobus-1592756113.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия