Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/voditel-1595333083.html
В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки
В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки
Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:36
2021-01-31T12:09
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — РИА Новости. Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
https://ria.ru/20210112/avtobus-1592756113.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки

08:36 31.01.2021 (обновлено: 12:09 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — РИА Новости. Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.
Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.

"По факту видео в сети, на котором водитель высаживает подростка из маршрутного автобуса, начата проверка. По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы", — говорится в сообщении.

В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 17:55
В Кировской области ребенка высадили из автобуса в мороз на трассе
Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.
Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
 
Южно-СахалинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Силовики вытесняют участников незаконной акции с Исаакиевской площади
14:59Японку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
14:59В Москве сотрудники ОМОНа помогли поднять инвалидную коляску по лестнице
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
Лента новостейМолния