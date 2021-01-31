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В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки
В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки
Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:36
2021-01-31T08:36
2021-01-31T12:09
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — РИА Новости. Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — РИА Новости.
Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске
высадил ребенка из автобуса с применением физической силы, проводится проверка, сообщает пресс-служба мэрии города в воскресенье.
Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса.
"По факту видео в сети, на котором водитель высаживает подростка из маршрутного автобуса, начата проверка. По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы", — говорится в сообщении.
В департаменте городского хозяйства администрации города сообщили, что водитель снят с линии и дает объяснения.
Частный перевозчик, на которого работает водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель также ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора, сообщили в мэрии.
Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ о конфликте между водителем и школьником в пассажирском автобусе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.