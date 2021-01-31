https://ria.ru/20210131/vich-1595325651.html

Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ

Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T02:04

2021-01-31T02:04

2021-01-31T02:04

наука

канада

демократическая республика конго

вич

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об этом сообщает Daily Mail.Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса. — Прим. ред.), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго. — Прим. ред.), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, считает Пепин.Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.Пациенты, излечившиеся от ВИЧК настоящему времени известно о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в сентябре прошлого года после рецидива ракового заболевания. В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. СМИ сообщали, что излечившийся "лондонский пациент" — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.ВИЧВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.В 2019 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 38 миллионов человек. Из них около 36,2 миллиона человек – взрослые, 1,8 миллиона – дети до 14 лет. При этом показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, относительно 2010 года, по оценкам, снизился на 23%.

https://ria.ru/20200827/vich-1576402419.html

https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html

https://ria.ru/20201225/vich-1591003388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, демократическая республика конго, вич, в мире