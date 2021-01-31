Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210131/vich-1595325651.html
Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ
Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ
Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T02:04
2021-01-31T02:04
наука
канада
демократическая республика конго
вич
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587179222_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_7adea470b7c869585a9aca58a3890aa3.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об этом сообщает Daily Mail.Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса. — Прим. ред.), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго. — Прим. ред.), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, считает Пепин.Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.Пациенты, излечившиеся от ВИЧК настоящему времени известно о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в сентябре прошлого года после рецидива ракового заболевания. В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. СМИ сообщали, что излечившийся "лондонский пациент" — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.ВИЧВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.В 2019 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 38 миллионов человек. Из них около 36,2 миллиона человек – взрослые, 1,8 миллиона – дети до 14 лет. При этом показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, относительно 2010 года, по оценкам, снизился на 23%.
https://ria.ru/20200827/vich-1576402419.html
https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html
https://ria.ru/20201225/vich-1591003388.html
канада
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587179222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43cba018de0a66efad958908ebf1f983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канада, демократическая республика конго, вич, в мире

Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ

02:04 31.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны, такое мнение высказал канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 20:48
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса. — Прим. ред.), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго. — Прим. ред.), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, считает Пепин.
Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, по мнению профессора, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Ученый отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну житель Гаити.

Пациенты, излечившиеся от ВИЧ

К настоящему времени известно о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 21:39Хорошие новости
Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ
Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в сентябре прошлого года после рецидива ракового заболевания. В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. СМИ сообщали, что излечившийся "лондонский пациент" — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.

ВИЧ

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.
В 2019 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 38 миллионов человек. Из них около 36,2 миллиона человек – взрослые, 1,8 миллиона – дети до 14 лет. При этом показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, относительно 2010 года, по оценкам, снизился на 23%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 21:48
Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
 
НаукаКанадаДемократическая Республика КонгоВИЧВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Силовики вытесняют участников незаконной акции с Исаакиевской площади
14:59Японку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
14:59В Москве сотрудники ОМОНа помогли поднять инвалидную коляску по лестнице
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
Лента новостейМолния