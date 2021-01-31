https://ria.ru/20210131/vena-1595406738.html

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене

Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:14

2021-01-31T20:14

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распространение коронавируса

коронавирус covid-19

брюссель

австрия

нидерланды

вена

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier.Третий жесткий локдаун в Австрии ввели 26 декабря, он продлится как минимум до 7 февраля.Как напомнила газета, в последние месяцы в австрийской столице и других городах по выходным проходили акции, участники которых не соблюдали меры предосторожности по COVID-19. На них появлялись также сторонники правового экстремизма.В это воскресенье власти разрешили провести лишь одну из 17 демонстраций с числом участников пять тысяч — вместо заявленных организаторами 50 тысяч.Сколько человек задержала полиция, не сообщается. За порядком следили более тысячи силовиков.С критикой властей выступил член крайне правой Партии свободы Герберт Кикль, который заявил, что МВД страны "приказало" руководству полиции запретить намеченные на воскресенье демонстрации. По словам политика, ответственность за любую эскалацию на демонстрациях несет министр внутренних дел Карл Нехаммер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html

https://ria.ru/20210130/protesty-1595298478.html

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австрия

нидерланды

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Столкновения полиции с демонстрантами на акциях протеста в Вене Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против COVID-ограничений в Вене 2021-01-31T20:14 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брюссель, австрия, нидерланды, вена, в мире