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https://ria.ru/20210131/vena-1595406738.html
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене
Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:14
2021-01-31T21:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
брюссель
австрия
нидерланды
вена
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier.Третий жесткий локдаун в Австрии ввели 26 декабря, он продлится как минимум до 7 февраля.Как напомнила газета, в последние месяцы в австрийской столице и других городах по выходным проходили акции, участники которых не соблюдали меры предосторожности по COVID-19. На них появлялись также сторонники правового экстремизма.В это воскресенье власти разрешили провести лишь одну из 17 демонстраций с числом участников пять тысяч — вместо заявленных организаторами 50 тысяч.Сколько человек задержала полиция, не сообщается. За порядком следили более тысячи силовиков.С критикой властей выступил член крайне правой Партии свободы Герберт Кикль, который заявил, что МВД страны "приказало" руководству полиции запретить намеченные на воскресенье демонстрации. По словам политика, ответственность за любую эскалацию на демонстрациях несет министр внутренних дел Карл Нехаммер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html
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Столкновения полиции с демонстрантами на акциях протеста в Вене
Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против COVID-ограничений в Вене
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коронавирус covid-19, брюссель, австрия, нидерланды, вена, в мире

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене

20:14 31.01.2021 (обновлено: 21:02 31.01.2021)
 
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier.
Третий жесткий локдаун в Австрии ввели 26 декабря, он продлится как минимум до 7 февраля.
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Как напомнила газета, в последние месяцы в австрийской столице и других городах по выходным проходили акции, участники которых не соблюдали меры предосторожности по COVID-19. На них появлялись также сторонники правового экстремизма.
В это воскресенье власти разрешили провести лишь одну из 17 демонстраций с числом участников пять тысяч — вместо заявленных организаторами 50 тысяч.
Сколько человек задержала полиция, не сообщается. За порядком следили более тысячи силовиков.
С критикой властей выступил член крайне правой Партии свободы Герберт Кикль, который заявил, что МВД страны "приказало" руководству полиции запретить намеченные на воскресенье демонстрации. По словам политика, ответственность за любую эскалацию на демонстрациях несет министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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