https://ria.ru/20210131/vaktsina-1595382121.html

В Петербург поступили еще 37,8 тысячи доз вакцины "Спутник V"

В Петербург поступили еще 37,8 тысячи доз вакцины "Спутник V"

Еще 37,8 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:18

2021-01-31T16:18

2021-01-31T17:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Еще 37,8 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.По словам вице-губернатора, за последнюю неделю объемы вакцинации от коронавируса выросли вдвое.В настоящее время в Петербурге работают 99 прививочных пунктов, в том числе 88 на базе поликлиник и 11 пунктов - в частных медицинских организациях. Остаток вакцины в поликлиниках – 40 430 доз. В течение ближайших двух недель планируется открыть еще 21 пункт. Всего в городе будут работать 120 пунктов вакцинации.Первую прививку от коронавируса уже сделали около 65 тысяч жителей Петербурга. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595278726.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, санкт-петербург, общество