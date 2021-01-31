В Петербург поступили еще 37,8 тысячи доз вакцины "Спутник V"
16:18 31.01.2021 (обновлено: 17:35 31.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Еще 37,8 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"Сегодня в Петербург поступили 37 800 доз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора, за последнюю неделю объемы вакцинации от коронавируса выросли вдвое.
"Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в Петербурге работают 99 прививочных пунктов, в том числе 88 на базе поликлиник и 11 пунктов - в частных медицинских организациях. Остаток вакцины в поликлиниках – 40 430 доз. В течение ближайших двух недель планируется открыть еще 21 пункт. Всего в городе будут работать 120 пунктов вакцинации.
Первую прививку от коронавируса уже сделали около 65 тысяч жителей Петербурга. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.