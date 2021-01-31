В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия категорически не согласна с позицией США по Украине, президент РФ будет неустанно и последовательно доводить позицию до собеседника, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом он сказал на канале "Россия 1", отвечая на вопрос действительно ли в разговоре с новым президентом США звучали формулировки "о российской агрессии против Украины".
"Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений. И то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент (Владимир) Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника", - сказал Песков.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.