https://ria.ru/20210131/ukraina-1595365037.html

В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине

В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине

Россия категорически не согласна с позицией США по Украине, президент РФ будет неустанно и последовательно доводить позицию до собеседника, заявил... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:07

2021-01-31T14:07

2021-01-31T14:07

россия

дмитрий песков

сша

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия категорически не согласна с позицией США по Украине, президент РФ будет неустанно и последовательно доводить позицию до собеседника, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Об этом он сказал на канале "Россия 1", отвечая на вопрос действительно ли в разговоре с новым президентом США звучали формулировки "о российской агрессии против Украины".Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595335366.html

россия

сша

украина

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2021

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россия, дмитрий песков, сша, украина, в мире