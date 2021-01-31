Калининградские власти назвали "планы" удара НАТО по региону фантазиями
16:41 31.01.2021 (обновлено: 19:24 31.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал РИА Новости публикацию о "планах" НАТО ударить по региону.
"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается. Хотим отдельно отметить, что Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год, поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", — сказал собеседник агентства.
На минувшей неделе автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных.
Комментируя эту статью, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что различные негосударственные конторы и отдельные "эксперты" в год сочиняют десятки подобных сценариев.