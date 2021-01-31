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Калининградские власти назвали "планы" удара НАТО по региону фантазиями
Калининградские власти назвали "планы" удара НАТО по региону фантазиями
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал РИА Новости публикацию о "планах" НАТО ударить по региону. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:41
2021-01-31T19:24
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал РИА Новости публикацию о "планах" НАТО ударить по региону.На минувшей неделе автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных.Комментируя эту статью, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что различные негосударственные конторы и отдельные "эксперты" в год сочиняют десятки подобных сценариев.
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с-400 «триумф», нато, калининградская область, в мире

Калининградские власти назвали "планы" удара НАТО по региону фантазиями

16:41 31.01.2021 (обновлено: 19:24 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал РИА Новости публикацию о "планах" НАТО ударить по региону.

"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается. Хотим отдельно отметить, что Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год, поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", — сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных.
Комментируя эту статью, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что различные негосударственные конторы и отдельные "эксперты" в год сочиняют десятки подобных сценариев.
Многонациональный батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 22:17
Эксперт назвал план удара НАТО по Калининграду клиническим идиотизмом
 
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