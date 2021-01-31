https://ria.ru/20210131/tabletka-1595377318.html

Онколог рассказал о "волшебной" таблетке от рака

Онколог рассказал о "волшебной" таблетке от рака

"Волшебная" таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире, на сегодня главное — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:39

2021-01-31T15:39

2021-01-31T16:55

россия

андрей каприн

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Волшебная" таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире, на сегодня главное — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его можно вылечить, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.Он отметил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.По словам Каприна, самая главная "волшебная" таблетка — это ранняя выявляемость и лечение рака на ранней стадии.На сегодняшний день заболеваемость раком растет в России, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют, уточнил Каприн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/myasnikov-1592700924.html

россия

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2021

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россия, андрей каприн, общество