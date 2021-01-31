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Онколог рассказал о "волшебной" таблетке от рака
Онколог рассказал о "волшебной" таблетке от рака
"Волшебная" таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире, на сегодня главное — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:39
2021-01-31T16:55
россия
андрей каприн
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Волшебная" таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире, на сегодня главное — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его можно вылечить, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.Он отметил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.По словам Каприна, самая главная "волшебная" таблетка — это ранняя выявляемость и лечение рака на ранней стадии.На сегодняшний день заболеваемость раком растет в России, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют, уточнил Каприн.
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россия, андрей каприн, общество

Онколог рассказал о "волшебной" таблетке от рака

15:39 31.01.2021 (обновлено: 16:55 31.01.2021)
 
© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Depositphotos / decade3d
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Волшебная" таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире, на сегодня главное — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его можно вылечить, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Вряд ли. Легче загадать бессмертие, потому что, к сожалению, все уходят из этого мира, но хотелось бы пожить подольше", — сказал Каприн в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос, может ли появиться "волшебная" таблетка от всех видов рака.

Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 12:22
Мясников указал на главную причину развития онкологии
Он отметил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.
По словам Каприна, самая главная "волшебная" таблетка — это ранняя выявляемость и лечение рака на ранней стадии.
На сегодняшний день заболеваемость раком растет в России, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют, уточнил Каприн.
 
РоссияАндрей КапринОбщество
 
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