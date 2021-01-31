https://ria.ru/20210131/svanidze-1595351334.html
Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве
Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве
Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:12
2021-01-31T12:12
2021-01-31T14:19
николай сванидзе
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости.По оценке корреспондента, у "Сухаревской" задержаны уже не менее 70 участников несогласованной акции.Присутствует много представителей прессы.Среди задержанных на Сухаревской, как передаёт корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе.Сванидзе сообщил подробности его задержания на несогласованной акции.
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
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Кадры задержания Николая Сванидзе
Несанкционированный митинг проходит в Москве, проходят задержания людей. Задержан Николай Сванидзе
2021-01-31T12:12
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РИА Новости
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николай сванидзе, москва, происшествия