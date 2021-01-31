https://ria.ru/20210131/svanidze-1595351334.html

Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве

Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве

Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:12

2021-01-31T12:12

2021-01-31T14:19

николай сванидзе

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости.По оценке корреспондента, у "Сухаревской" задержаны уже не менее 70 участников несогласованной акции.Присутствует много представителей прессы.Среди задержанных на Сухаревской, как передаёт корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе.Сванидзе сообщил подробности его задержания на несогласованной акции.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай сванидзе, москва, происшествия