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Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве
Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве
Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:12
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николай сванидзе
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости.По оценке корреспондента, у "Сухаревской" задержаны уже не менее 70 участников несогласованной акции.Присутствует много представителей прессы.Среди задержанных на Сухаревской, как передаёт корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе.Сванидзе сообщил подробности его задержания на несогласованной акции.
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Кадры задержания Николая Сванидзе
Несанкционированный митинг проходит в Москве, проходят задержания людей. Задержан Николай Сванидзе
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николай сванидзе, москва, происшествия

Николая Сванидзе задержали на несогласованной акции в Москве

12:12 31.01.2021 (обновлено: 14:19 31.01.2021)
 
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бойцы ОМОН вышли из служебных машин у метро "Сухаревская" в Москве и не дают никому выходить с территории рядом с метро, передает корреспондент РИА Новости.
По оценке корреспондента, у "Сухаревской" задержаны уже не менее 70 участников несогласованной акции.
Присутствует много представителей прессы.
Среди задержанных на Сухаревской, как передаёт корреспондент РИА Новости, был член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе.
Сванидзе сообщил подробности его задержания на несогласованной акции.
"Задержали, но уже отпустили. Причину мне не указали. Мы с моим коллегой по Совету по правам человека просто стояли. Подошли, меня задержали, повели в автозак. Это выход из метро Сухаревская. Я приехал наблюдателем от Совета по правам человека", - рассказал РИА Новости Сванидзе.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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