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Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы
Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы
На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:50
2021-01-31T16:50
2021-01-31T17:22
тверская улица
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругахИнцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания "Макдональдс".В настоящее время пострадавший без сознания, скорая помощь отвезла его в институт Склифосовского.По предварительной версии, мужчина решился на такой шаг из-за "личных имущественных отношений".Кроме того источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина состоял на учете в психдиспансере."У него была паранойя", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html
тверская улица
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверская улица, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
На Тверской улице
в центре Москвы
мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах
Инцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания "Макдональдс".
В настоящее время пострадавший без сознания, скорая помощь отвезла его в институт Склифосовского.
По предварительной версии, мужчина решился на такой шаг из-за "личных имущественных отношений".
Кроме того источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина состоял на учете в психдиспансере.
"У него была паранойя", — сказал собеседник агентства.