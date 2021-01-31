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Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы
Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы
На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:50
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тверская улица
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москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругахИнцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания "Макдональдс".В настоящее время пострадавший без сознания, скорая помощь отвезла его в институт Склифосовского.По предварительной версии, мужчина решился на такой шаг из-за "личных имущественных отношений".Кроме того источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина состоял на учете в психдиспансере."У него была паранойя", — сказал собеседник агентства.
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тверская улица
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тверская улица, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия

Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы

16:50 31.01.2021 (обновлено: 17:22 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах
Инцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания "Макдональдс".
В настоящее время пострадавший без сознания, скорая помощь отвезла его в институт Склифосовского.
По предварительной версии, мужчина решился на такой шаг из-за "личных имущественных отношений".
Кроме того источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина состоял на учете в психдиспансере.
"У него была паранойя", — сказал собеседник агентства.
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Тверская улицаНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМоскваПроисшествия
 
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