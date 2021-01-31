https://ria.ru/20210131/suitsid-1595385946.html

Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы

Полиция предотвратила попытку самоубийства мужчины в центре Москвы

На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:50

2021-01-31T16:50

2021-01-31T17:22

тверская улица

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На Тверской улице в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой, его спасли сотрудник полиции и присутствовавшие рядом граждане, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругахИнцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания "Макдональдс".В настоящее время пострадавший без сознания, скорая помощь отвезла его в институт Склифосовского.По предварительной версии, мужчина решился на такой шаг из-за "личных имущественных отношений".Кроме того источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина состоял на учете в психдиспансере."У него была паранойя", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html

тверская улица

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская улица, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия