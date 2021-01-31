https://ria.ru/20210131/sugroby-1595335760.html

Сугробы в Москве в воскресенье вырастут до 30 сантиметров

Сугробы в Москве в воскресенье вырастут до 30 сантиметров

Десять процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье, сугробы превысят отметку 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:22

2021-01-31T09:22

2021-01-31T09:26

москва

общество

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МОСКВА 31 янв - РИА Новости. Десять процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье, сугробы превысят отметку 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил, что облачная погода с температурой до минус 4 градусов и снегом ожидается в Москве в воскресенье.

https://ria.ru/20210131/odezhda-1595330120.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество