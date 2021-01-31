https://ria.ru/20210131/sugroby-1595335760.html
Сугробы в Москве в воскресенье вырастут до 30 сантиметров
Сугробы в Москве в воскресенье вырастут до 30 сантиметров
Десять процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье, сугробы превысят отметку 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:22
2021-01-31T09:22
2021-01-31T09:26
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МОСКВА 31 янв - РИА Новости. Десять процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье, сугробы превысят отметку 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил, что облачная погода с температурой до минус 4 градусов и снегом ожидается в Москве в воскресенье.
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