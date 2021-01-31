Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/ssha-1595402383.html
В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте
В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте
Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:24
2021-01-31T19:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_0:87:3227:1902_1920x0_80_0_0_5af8f8d5d6f770ced6c95f341d631832.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности.Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244887.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_f12e85cca8b21adc7f3266b65fd8565c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте

19:24 31.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности.

"Управление по безопасности на транспорте (TSA) будет требовать ношения масок на пунктах проверки TSA и во всей коммерческой и общественной транспортной системе", - говорится в сообщении.

Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.
Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Фармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 04:13Распространение коронавируса
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс
14:58В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса
14:56В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией
14:56Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской
14:53Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
14:53В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
Лента новостейМолния