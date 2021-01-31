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В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте
В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте
Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:24
2021-01-31T19:24
2021-01-31T19:24
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности.Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире