https://ria.ru/20210131/ssha-1595402383.html

В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте

В США ввели всеобщий масочный режим в транспорте

Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:24

2021-01-31T19:24

2021-01-31T19:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности.Эти меры приняты во исполнение указа президента Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244887.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире